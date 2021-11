Billigung einer Straftat: Somalier droht Anklage

Die grausame Messerattacke von Würzburg am 25. Juni 2021 löste bundesweit Trauer und Entsetzen aus. Ein 23-jähriger Somalier soll die Bluttat seines Landsmanns einen Tag später jedoch als "gut" bezeichnet haben. Gegen ihn wurde wegen "Belohnung und Billigung von Straftaten" Haftbefehl erlassen. Nun sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen, und ihm droht eine Anklage.

Gutachten zur Schuldfähigkeit steht noch aus

Die soll in Kürze erfolgen, sobald ein Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des Somaliers vorliegt. Laut Oberstaatsanwalt Tobias Kostuch sieht es derzeit so aus, als sei der Mann schuldfähig. Der 23-Jährige war bereits polizeibekannt, unter anderem wegen versuchten schweren Raubes, Körperverletzung und Nötigung. Diese weiteren Straftaten sollen ebenfalls mit zur Anklage kommen.

Wohl kein Zusammenhang zwischen den beiden Somaliern

Der 23-Jährige war am 27. Juni 2021 festgenommen worden. Tags zuvor soll er in seiner Asylbewerberunterkunft gesagt haben, dass das, was am 25. Juni passierte, "gut war". Bei der Messerattacke in der Würzburger Innenstadt waren drei Frauen getötet und mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 32-jähriger Somalier. Eine Verbindung oder ein Zusammenhang zwischen den beiden Landsmännern besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.