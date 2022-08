Billiges Papierholz, teures Papier: Was steckt dahinter?

Durchschnittlich 30 Euro pro Festmeter haben Waldbesitzer in den letzten Jahren pro Raummeter Papierholz bekommen, derzeit sind es 29,50 Euro. Am Rohstoff Holz kann es also nicht liegen, wenn Papier teurer wird. Die Erklärung der Papierindustrie: Roh- und Halbstoffe wie Altpapier und Zellstoff machen nur etwa 25 Prozent der Kosten bei der Papierproduktion aus. Entscheidend seien die Preise für Energie, die man zur Papierherstellung braucht.

Höhe Energiepreise bei der Papierherstellung

Papierproduktion ist äußerst energieintensiv. Bei der Papierherstellung sei Gas mit einem Anteil von 58 Prozent der wichtigste Energieträger, erklärt Gregor Andreas Geiger vom Verband der Deutschen Papierindustrie. Und die Strom- und Gaspreise hätten sich innerhalb eines Jahres verfünffacht. Papierholz wird in Bayern hauptsächlich beim finnischen Papierkonzern UPM an den Standorten Augsburg und Plattling verarbeitet.

Was ist Papierholz?

Papierholz fällt vor allem bei der Erstdurchforstung von Waldflächen an: dünne Fichtenstämme mit zwei Metern Länge und einem Durchmesser zwischen acht und maximal 30 Zentimetern, also Schwachholz, das allerdings weder dürr noch faulig sein darf. Nach Angaben des Bayerischen Waldbesitzerverbandes liefern die Forstwirtschaftlichen Vereinigungen jährlich rund 220.000 Raummeter Papierholz nach Plattling oder Augsburg zu UPM. Das übrige Papierholz stammt von den Bayerischen Staatsforsten, von Forstunternehmen und Holzhändlern, oder es wird importiert, vor allem aus Tschechien.

Konkurrenz: Brennholz und Paletten-Holz

Die Papierholz-Preise werden jährlich im Oktober verhandelt und gelten ein ganzes Jahr. Das heißt, der jetzige Preis von 29,50 Euro pro Raummeter gilt nur noch wenige Wochen. Wie gehen die Waldbauern in die Verhandlungen? Aufgrund der steigenden Preise für Heizöl und Erdgas explodieren derzeit die Brennholz-Preise. Und auch die Preise für Paletten-Holz steigen kontinuierlich.

Eine gute Ausgangsposition für Waldbesitzer: "Aktuell steht das Papierholz in großer Konkurrenz zum Energieholz. Sollte sich beim Papierholz-Preis nichts bewegen, wird sich die Versorgungslage der Papier-Industrie verschärfen", sagt Hans Ludwig Körner, Geschäftsführer des Bayerischen Waldbesitzerverbandes. Im Klartext heißt das: Wer minderwertiges Schwachholz für über 100 Euro als ofenfertiges Brennholz verkaufen kann, wird es nicht für 30 Euro als Papierholz verkaufen.