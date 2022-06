Billiger Strom: Baubeginn für Bürgersolarpark in Speichersdorf

In Speichersdorf im Landkreis Bayreuth wird am Freitag der Spatenstich für den Bürgersolarpark gesetzt. Mit dem Park will sich die Gemeinde in Zukunft komplett eigenständig mit Strom versorgen.

Bürger an Solarpark Speichersdorf beteiligt

Die Gemeinde Speichersdorf baut und betreibt den Park, Bürger können sich im Rahmen eines Crowdfunding-Modells in Form von Einlagen beteiligen. Einlagen zwischen 250 und 25.000 Euro sind möglich. Das Geld werde über zehn Jahre angelegt und mit zwei Prozent verzinst. Rund 2,6 Millionen Euro aus Bürgerhand sollen so zusammen kommen, heißt es aus dem Speichersdorfer Rathaus.

Bürgersolarpark: Strom für 5.800 Haushalte

Der Park soll auf insgesamt 16 Hektar Fläche entstehen und insgesamt 18,9 Megawatt Leistung bringen. Geplant ist, dass der Park pro Jahr rund 5.800 Haushalte oder 23.000 Bürger versorgen kann.

Ziel sei es, den Speichersdorfer Bürgern einen eigenen Stromtarif anbieten zu können. Mittelfristig sei neben den Wasser- und Abwassergebühren auch ein moderater Strompreis ein wichtiger Standortfaktor für eine Kommune, so Bürgermeister Christian Porsch.

Solarpark auf "vorbelastetem" Gebiet

Gebaut wird der Solarpark auf einem sogenannten "vorbelasteten" Gebiet: entlang einer Bahnlinie und unter bereits bestehenden Windrädern. Unter den Solaranlagen sollen zudem Schafe weiden können. Die Fertigstellung des Speichersdorfer Solarparks ist bereits für Ende 2022 geplant. Das Projekt soll rund 13 Millionen Euro kosten.