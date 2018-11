Bildungsstätte kultur.werk.stadt eröffnet in Neustadt bei Coburg

Mit einem Festakt für geladene Gäste wird am Abend die kultur.werk.stadt in Neustadt bei Coburg eingeweiht. Rund 2,6 Millionen Euro hat der Umbau der ehemaligen Druckerei Patzschke im Zentrum der oberfränkischen Grenzstadt zu Thüringen gekostet. Die Maßnahme gilt als Vorzeigeprojekt für den gesamten Landkreis.

Ort der Begegnung und Bildung

Die neue kultur.werk.stadt soll ein Ort sein, an dem sich Menschen begegnen und bilden können. Hier finden beispielsweise Maler und Bildhauer Raum für ihre Arbeit. Zudem ist eine multimediale Dauerausstellung zur innerdeutschen Grenze in den Räumen aufgebaut. Die Besucher sollen hier in die Zeit des Kalten Krieges und der deutsch-deutschen Teilung zurückversetzt werden. Denn: Nur wenige Kilometer nördlich von Neustadt bei Coburg befand sich der Eiserne Vorhang.

Mahnender Schülertourismus

Mit dieser Grenze hängen ganze Familientragödien zusammen, so Neustadts 3. Bürgermeister Martin Stingl (SPD). Mahnung und Erinnerung sei auch in der politischen Arbeit notwendig, so Stingl.

"Hier soll ein Schülertourismus aufgebaut werden, so dass wir den jüngeren Generationen vor Augen führen können, was hier einmal für eine besondere Situation durch die Grenze war. Und wir können damit mahnen, dass wir so etwas nicht mehr erleben müssen und zulassen." Martin Stingl, 3. Bürgermeister Neustadt bei Coburg