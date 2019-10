Bildung und Nahverkehr: Was wurde aus #MeinWunschAnBayern

Vor einem Jahr haben die Bayerinnen und Bayern einen neuen Landtag gewählt. Im Wahlkampf richteten sich bekannte und unbekannte Menschen mit ihren Erwartungen direkt an die Politiker - im BR-Projekt #MeinWunschAnBayern. BR24 greift die zentralen Anliegen von damals nochmal auf und zeigt, was die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern (FW) seitdem erreicht oder auf den Weg gebracht hat.

Bessere Bildung: Es bleibt viel zu tun

Die Forderung? Für die Geigenvirtuosin Julia Fischer war vor der Landtagswahl im vergangenen Herbst klar: In der Bildungspolitik muss sich einiges tun. Investitionen in die Schulen, kleinere Klassen, die besten Pädagogen in Krippen, Kindergärten und Grundschulen - das waren ihre zentralen Forderungen. Fischers Fazit: "Ich denke, dass da in Bayern nicht alles großartig ist, sondern dass es sehr, sehr viel besser sein könnte."

Die Antworten? CSU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Markus Söder verwies darauf, dass Bayern ohnehin schon mehr tue als andere Länder und zahlreiche neue Lehrer eingestellt habe. Der Freistaat wolle aber die Kitas weiter ausbauen und die Qualität der Erziehung stärken. Freie-Wähler-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger - damals noch Oppositionspolitiker - forderte kleinere Klassen, eine bessere Bezahlung von Lehrern sowie die Einstellung weiterer Lehrkräfte.

Der aktuelle Stand? Im Koalitionsvertrag vereinbarten CSU und Freie Wähler, 5.000 Lehrer "mit qualifizierter Ausbildung" bis 2023 neu einzustellen. Weitere Ziele seien, Unterrichtsausfall zu vermeiden, kleinere Klassen zu erreichen und eine stärkere individuelle Förderung zu ermöglichen. Zum Start des neuen Schuljahres war die Unterrichtsversorgung nach Angaben der Staatsregierung gesichert. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) räumte aber ein, dass es an den Grund-, Mittel- und Förderschulen eine Herausforderung bleibe, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen.

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, 42.000 neue Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung zu schaffen, ist laut Staatsregierung "bereits so gut wie erreicht". Das Ausbauziel soll nun auf insgesamt 50.000 Plätze aufgestockt werden. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung kümmert sich in Bayern aber zu wenig Personal um die Kinder: In den Kindereinrichtungen fehlen demnach 7.200 Fachkräfte.

Zentrale Kritik? Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) schlägt Alarm: "Die Hütte brennt", sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann kürzlich. Am ersten Schultag habe zwar vor jeder Schulklasse ein Lehrer gestanden, doch Unterrichtsversorgung und Bildungsqualität seien "definitiv zwei paar Stiefel". Damit jedes Kind gemäß seiner Stärken und Schwächen dort abgeholt werden könne, wo es stehe, seien deutlich mehr Lehrer erforderlich.

Träger von Kindergärten in Bayern wiederum werfen der Koalition vor, falsche Prioritäten zu setzen. Die vielen Millionen Euro, die Bayern in die Beitragsentlastung der Eltern stecke, "braucht es auch für die Förderung der Qualität", betonte vor wenigen Tagen Margit Berndl, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Bayern. Das "per Gießkanne an alle Eltern ausgeschüttete Geld" fehle in den Einrichtungen. Ähnlich äußerte sich die Geschäftsführerin des Verbandes katholischer Kita-Einrichtungen in Bayern, Maria Magdalena Hellfritsch: Von den 100 Euro Beitragsentlastung der Eltern komme beim einzelnen Kind kein Cent für die pädagogische Qualität an.