Bildung statt Sportwagen: Warum ein Landrat 125.000 Euro spendet

5,6 Millionen Euro hat die Initiative "1.000 Schulen für unsere Welt" seit ihrer Gründung eingesammelt. 156 Schulen sind in Afrika und Asien entstanden. Der Deutsche Städtetag, der Deutscher Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund setzten sich gemeinsam dafür ein, das ihre Mitglieder Spenden für die Schulprojekte der Initiative sammeln.

Aktive Unterstützung dafür kommt auch aus dem Landkreis Donau-Ries. Im BR-Interview hat Landrat Stefan Rößle erklärt, warum er dafür auch selbst aus seinem Privatvermögen spendet.

Zum Artikel Landrat Stefan Rößle spendet 125.000 Euro für Schulen in Afrika

Porsche für Schulprojekt verkauft: "nur ein gebrauchtes Auto"

2016 hat Rößle wegen einer Spendengala einen Porsche verkauft und den Erlös, gut 40.000 Euro für eine Schule gespendet. "Ich hatte mir immer einen Porsche gewünscht, habe mir den irgendwann auch gekauft. Als ich ihn dann hatte, habe ich gemerkt, es sind jetzt gar nicht so viele, die sich mitfreuen. Und ich habe auch gar nicht so viel Zeit, damit zu fahren."

Die Schule habe 42.000 Euro gekostet, für genau diesen Betrag habe er den Porsche verkaufen können sagt Rößle, und fügt an: "Im Endeffekt habe ich nur ein gebrauchtes Auto hergegeben und habe dafür eine ganze Schule bekommen."

Tod von Zwillingen gibt Anstoß für zweite Schule

Eine weitere Schule unterstützte Rößle nachdem seine Tochter ihre Zwillinge verloren hatte. Sie habe lange auf ein Baby gewartet. "Dann kamen Zwillinge, aber leider einen Tick zu früh, sie hat eines auf die Welt gebracht, das leider verstorben ist und zwei Tage später das nächste", erzählt Rößle im Interview. Seine Frau habe dann die Idee gehabt, für die beiden eine Vorschule zu bauen. "Und so entstand die zweite Schule", sagt Rößle.

Dann sei es weitergegangenen mit einer dritten und einer vierten Schule, auch weil er ja für die vorherigen Spenden Erleichterungen bei der Steuer bekommen habe. Als dann ein interessantes Angebot für eine weitere Schule gekommen sei, habe er mit seiner Frau entschieden: "Okay, wir haben fünf Kinder, jetzt machen wir auch noch eine fünfte Schule." Das Geld dafür hat Rößle als Kredit aufgenommen und bezahlt jetzt eine monatliche Rate.

Mit Bildung gegen die Armut in der Welt

Rößle treibt nach eigenen Worten die Überzeugung an, dass er in einem schönen Land lebe, "in einem funktionierenden Rechtsstaat, in einer Demokratie, in Freiheit, in einem Land, in dem es viele Menschen zu Wohlstand gebracht haben". Dieser Wohlstand komme auch aus Ländern in Afrika und Asien, betont Rößle - sei es über Rohstoffe oder sei es, weil er über schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse dort "erkauft" wurde. "Wir sind sogar so, dass wir den Müll wieder in diese Länder fahren, wo dann Kinder, Menschen unter unwürdigen Bedingungen auf den Deponien arbeiten." Seine Erkenntnis sei dabei, dass man Armut nur besiegen könne, wenn man etwas für die Bildung tue.

Rößle: Selbst kein großes Vermögen angehäuft

Über seine eigenen Vermögensverhältnisse sagt Rößle: "Es ist so, dass ich als Landrat ordentlich verdiene. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ein großes Vermögen angehäuft habe, sondern ich verdiene so gut, dass ich jeden Monat ein Stückchen was davon wegtun kann." Für 125.000 Euro hätte er sich wieder einen tollen Sportwagen kaufen können, meint Rößle und fragt: "Aber was wäre davon geblieben?"

Rößle ruft zu Spenden für Bildung auf und gibt Versprechen

Wer selbst mithelfen wolle, dürfe sich gerne an ihn wenden, sagt Rößle: "Egal ob eine kleine Spende oder eine große, wir garantieren dafür, dass das Geld eins zu eins gut ankommt, in die Bildung von den ärmsten Kindern auf dieser Erde."

"Keine Anstrengung und keine Arbeit, sondern Leidenschaft und Überzeugung"

Rößle bekommt für sein Engagement viel Zustimmung aber auch Kritik von Menschen, die es besser fänden, wenn er das Geld für Projekte in seiner Heimat ausgäbe. "Denen" sagt der Landrat im BR-Interview, "kann man aber sagen, natürlich kann man auch und muss man auch bei uns helfen. Aber trotzdem haben wir Verantwortung, die über das Ganze hinausgeht."

1.000 Schulen halte er für realistisch sagt Rößle und er freue sich immer wieder, wenn er jemanden überzeugen könne, bei der Finanzierung einer Schule mitzumachen. Spendenaktionen durchzuführen, wie eine Spendengala oder einen Sponsoring-Lauf, mache ihm großen Spaß. Das sei keine Anstrengung und keine Arbeit, sondern Leidenschaft und Überzeugung.