Bildung in Bayern: Die Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Bildung war eines der zentralen Themen im bayerischen Landtagswahlkampf. In den BR Wahlarenen mit den Spitzenpolitikern löcherte das Publikum die Politiker mit Fragen nach Unterrichtsausfall, Lehrermangel und fehlender Ganztagsbetreuung. Auch nach der Wahl bleibt das Thema Bildung im Fokus, am Mittwoch auch bei Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern. Gesprächsstoff dürfte es da genügend geben, denn die Freien Wähler hatten der CSU im Wahlkampf eine wenig vorausschauende Personalpolitik bescheinigt, und zuletzt mit ihrer erfolgreichen Initiative zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium die CSU vor sich hergetrieben.

Kultusminister Sibler verkündet Erfolge

Da kam es CSU-Kultusminister Bernd Sibler wohl gerade recht, dass der Deutsche Lehrerverband dem Freistaat heute als eine "positive Ausnahme" unter den Bundesländern bezeichnete. Das bestätige die Arbeit seines Ministeriums, so Sibler in einer Pressemitteilung. Die Maßnahmen gegen den Lehrermangel würden greifen, die Unterrichtsversorgung habe sich verbessert, 850 Stellen würden zusätzlich geschaffen.

BLLV: Bayern ist kein Bildungs-Märchenland

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) wollte dieses Lob heute bei einer Pressekonferenz aber nicht ganz so stehen lassen. "Bayern - das Märchenland der Bildung?" lautete das Motto der Veranstaltung in München – und BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann lieferte die Antwort gleich mit: "Bayern ist kein Märchenland der Bildung, obwohl wir eigentlich eines sein könnten", so ihr Fazit. Um das zu untermauern, hatte der BLLV 15 Pädagogen aus sämtlichen Schulbereichen, der Verwaltung und auch der Frühkindlichen Bildung eingeladen. Sie sollten aus ihrer täglichen Praxis berichten, und die Lobeshymnen auf die bayerische Bildungspolitik so dem Praxischeck unterziehen. Und da zeige sich eine "erhebliche Diskrepanz zu den Sonntagsreden."

Förderlehrer und Sozialpädagogen fehlen

Da ist zum Beispiel Peter Wummel, Leiter einer Mittelschule in München-Hasenbergl. Drei von vier Schülern haben dort einen Migrationshintergrund, in manchen Klassen sind es sogar 95 Prozent. In diesem Schuljahr hat er 20 Schüler mehr als im Jahr davor, aber drei Lehrkräfte weniger. "Die individuelle Förderung, die ich gerne hätte, kann ich nicht leisten, sie bleibt auf der Stecke", so Wummel. Auch Helmut Schmid, Leiter einer Grundschule in Unterfranken, pflichtet ihm bei: "Wir haben absoluten Zeitmangel, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten an der Grenze zur Überlastung." Und auch am Gymnasium läuft nicht alles rund. "Wir verwalten die Schüler mehr, als dass wir sie nachhaltig unterrichten", sagt Andrea Weinzierl, Gymnasiallehrerin in Murnau. Was auch ihr fehlt: Zeit für Projektarbeiten oder für P-Seminare. Der Blick richte sich zu kurzsichtig immer nur auf die nächste Prüfung.

Mehr multiprofessionelle Teams gefordert

Über Zeitmangel klagen fast alle Lehrkräfte, vor allem aber die aus dem Bereich der Grund- und Mittelschulen. Es fehlten Förderlehrer, es gebe zu wenig Sozialpädagogen, und es brauche dringend überall die sogenannten multiprofessionellen Teams, die gemeinsam nicht nur den Unterricht organisieren und durchführen, sondern eben auch die individuelle Förderung, die Werte-Erziehung, die schulpsychologische Betreuung. Nur so könne man die zusätzlichen Aufgaben, etwa bei Inklusion und Integration, auch tatsächlich bewältigen. Vom Ministerium heißt es heute dazu: Ein weiterer Ausbau sei geplant.

Masterplan statt Aktionismus

Sie habe eine klare Botschaft an die Verhandler von CSU und Freien Wählern, sagte BLLV-Präsidentin Fleischmann: "Es braucht in der Bildung einen langfristigen Masterplan statt ständigen Aktionismus." Der BLLV bekräftigte seine Forderungen nach zwei Lehrkräften pro Klasse und nach einer flexibleren Lehrerausbildung. Das Kultusministerium mühe sich ja redlich, so Fleischmann. Der Finanzminister müsse aber auch die Mittel zur Verfügung stellen. "Da erwarte ich mir jetzt in klares Statement des neuen Ministerpräsidenten." Konkret fordert Fleischmann in Bayern 1,5 Milliarden Euro mehr pro Jahr für die Bildung, daran will sie die zukünftige Staatsregierung messen. Der Freistaat sei noch kein Märchenland der Bildung, er könne es sich aber leisten, eines zu werden.