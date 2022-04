Bilderbuchstart für Nürnberger Frühlingsvolksfest

Mit einem gelungenen Osterwochenende sind die Schausteller ins Nürnberger Frühlingsfest gestartet. Das tolle Wetter lockte, nach Angaben der Veranstalter, Zehntausende Besucherinnen und Besucher an. So sei der Volksfestplatz schon zur Eröffnung am Ostersamstag sehr gut gefüllt gewesen.

Spendenaktion für Ukraine

Die Gutscheinhefte, die traditionell zu vergünstigten Preisen am Eingang angeboten werden, seien nach wenigen Minuten vergriffen gewesen. Der Reinerlös dieser Spenden-Aktion geht demnach in diesem Jahr an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg e.V. Die Schausteller haben die Summe verdoppelt. So konnte der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbandes, Lorenz Kalb, dem Partnerschaftsverein bei der offiziellen Eröffnung einen Scheck über 5.000 Euro überreichen.

Polit-Prominenz zum Bieranstich

Um 17.00 Uhr am Samstag hatte Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) im Beisein des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und zahlreich erschienener Prominenz mit vier Schlägen beim Bieranstich das Fest offiziell eröffnet. Das gute Wetter hielt auch über die weiteren Ostertage und brachte den Schaustellern ein gelungenes erstes Wochenende nach langer Pandemie-Durststrecke.

Festzug muss wieder ausfallen

Der Festzug musste in diesem Jahr allerdings erneut wegen der Pandemie ausfallen. Viele Schausteller haben unter der Corona-Krise stark gelitten. Deshalb hoffen sie jetzt auf ausgelassene Stimmung und viele Feiernde. Normalerweise lockt das Volksfest im Frühling und im Herbst jeweils bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher an den Dutzendteich. Es ist das zweitgrößte Volksfest in Bayern.

Das Nürnberger Frühlingsfest endet am 1. Mai 2022 mit einem großen Abschlussfeuerwerk und der «Nacht der 1000 Lichter».