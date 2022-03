Bilder aus einer Zeit wo die Tankwelt noch in Ordnung war

"Tanken an der Deutschen Alpenstraße. Eine Bilderreise."

Für das Freilichtmuseum Glentleiten hat sich der Großweiler Fotograf Christian Bäck im letzten Jahr auf die Reise begeben und die Ästhetik von 20 dieser markanten Gebäude entlang der Deutschen Alpenstraße im Bild festgehalten. Großformatige Abzüge beeindrucken ab sofort in der Sonderausstellung "Tanken an der Deutschen Alpenstraße". Museumsdirektorin Monika Kania-Schütz ist angetan von den Aufnahmen und findet sie passen sehr gut in ein Freilichtmuseum. Letztlich sei die Frage wie ein Mensch von A nach B komme, in jedem Freilichtmuseum zentral und da gehöre nun auch mal die Tankstelle in der neueren Zeit dazu. Oft fuhr Fotograf Bäck die ehemaligen Tankstellen an um den besten Zeitpunkt für die Aufnahmen herauszufinden. Über ein Jahr war er auf der Alpenstraße dafür mit seinem Wohnmobil unterwegs. Nur wenn Licht, Stimmung und Umgebung passen würden, könne so ein Foto-Glücksmoment entstehen, so Bäck gegenüber BR24.