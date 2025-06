Unwetter-Bilanz: Bisher blitzreichster Tag und rund 200 Einsätze

Aufgrund der zum Teil heftigen Gewitter sind Polizei und Feuerwehr in Bayern zu rund 200 Einsätzen ausgerückt. Nach Angaben der Polizeipräsidien waren die Kräfte dabei vor allem wegen umgeknickter Bäume und vollgelaufener Keller im Einsatz. Betroffen waren demnach das nördliche Oberbayern, Niederbayern, die Oberpfalz und Schwaben.

Mehrere Verletzte in Passagiermaschine

Ein Passagier-Flugzeug von Ryanair musste gestern Abend außerplanmäßig am Flughafen in Memmingen landen. Durch die Turbulenzen wurden nach Angaben der Polizei neun Menschen verletzt. Drei von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus: Ein zweijähriges Kind trug Prellungen davon, eine Frau eine Platzwunde am Kopf, eine andere Passagierin klagte über Rückenschmerzen.

Insgesamt saßen 185 Menschen in der Maschine. Das Flugzeug war von Berlin nach Mailand unterwegs. Weiterfliegen durfte die Maschine nicht – dafür gab es laut Polizei keine Genehmigung vom Luftamt Südbayern. Deshalb organisierte die Fluggesellschaft Busse für die Weiterreise nach Mailand. Die Airline war für Anfragen zunächst nicht erreichbar.

Radfahrer verletzt sich an umgestürztem Baum

Auch andernorts hatte das Unwetter Folgen: In Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) stieß ein Fahrradfahrer laut Verkehrspolizei am Mittwochabend gegen einen über der Straße hängenden Baum, der zuvor durch das Unwetter umgeknickt war. Der 61-Jährige stürzte demnach vom Rad und verletzte sich mittelschwer. Auf der Autobahn 8 in Richtung München wurde ein Mensch laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord bei einem Unfall in Folge von Aquaplaning leicht verletzt.

In München hatte das Unwetter dazu geführt, dass das Nations League-Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal später startete: Der Anpfiff zur Partie wurde um zehn Minuten nach hinten verschoben, weil das Aufwärmprogramm der Spieler zwischenzeitlich wortwörtlich verhagelt wurde. Kurz nachdem die Torhüter den Rasen zum Warm-up betreten hatten, mussten sie wegen des Hagels wieder in die Kabine fliehen.

Rund 70 Einsätze in Schwaben

In Schwaben hatte das Unwetter rund 70 Einsätze zur Folge. Die meisten davon wegen umgestürzter Bäume oder Äste. Auch wegen ein paar wenigen überschwemmten Straßen mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Im Allgäu kam man glimpflich davon, heißt es von der dortigen Polizei. Im Vorfeld wurden schlimmere Auswirkungen durch das Unwetter erwartet.

Einen etwas größeren Einsatz gab es in Zusamaltheim. Dort wurde ein großes Zelt für die sogenannte "V-Party" am Wochenende vom Sturm stark beschädigt. Laut Polizei wurde die Plane abgedeckt, Stahlträger seien eingeknickt. In das Zelt passen 4.500 Leute. Zum Zeitpunkt des Unwetters war aber niemand im Zelt.

Bilanz Ostbayern: Insgesamt 84 Einsätze

Niederbayern und die Oberpfalz sind ebenfalls relativ glimpflich durch das Unwetter gekommen. Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet auf BR-Anfrage abschließend von 37 Einsätzen, das Präsidium in der Oberpfalz von 47 Einsätzen.

Darunter waren jeweils Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume, ausgehobene Gullys oder vollgelaufene Keller. Verletzt oder gar getötet wurde sowohl in Niederbayern als auch in der Oberpfalz niemand.

Über 1.600 Blitze in Bayern gezählt

Nach Angaben des Informationsdienstes "Aldis/Blids" war der Mittwoch zudem der bisher blitzreichste Tag des Jahres mit 1.681 Erdblitzen. Verglichen mit den Vorjahren ist dies ein hoher, aber nicht extremer Wert. Blitze in den Wolken wurden dabei nicht gezählt. Mehrfache Entladungen innerhalb eines Blitzes - Beobachter nehmen dies als Flackern wahr - zählen nur als ein Blitz.