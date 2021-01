vor 23 Minuten

Bilanz zu Tagestouristen: Viel los im Spessart, Ruhe in der Rhön

Was den Ansturm auf die winterlichen Ausflugsgebiete in Unterfranken betrifft, hat die Polizei eine gemischte Bilanz gezogen. Während es in der Rhön überraschend ruhig blieb, wurde der Spessart von Tagestouristen überrannt.