Bilanz: Würzburger Landratsamt über Folgen der Corona-Pandemie

Drastische Folgen hatte die Pandemie beispielsweise auf das Jobcenter des Landkreises. Dort sei im zurückliegenden April die Zahl der Anträge von Arbeitssuchenden auf Grundsicherung "sprunghaft angestiegen". Insgesamt seien im April 239 Neuanträge gestellt worden - drei Mal mehr als noch im Februar 2020. Dieser Ansturm betreffe vor allem sogenannte Solo-Selbständige – beispielsweise Dozenten in Bildungseinrichtungen, freiberufliche Künstler oder Gastronomen. Inzwischen gehe die Zahl der Anträge wieder etwas zurück, so Schumacher.

"Mittlerweile hat es etwas nachgelassen, das Maß der Unsicherheit und Verzweiflung ist nicht mehr so groß. Ich habe den Eindruck, dass die Hoffnung, dass es jetzt besser wird mit den Lockerungen, sich doch langsam durchsetzt." Michael Schumacher, Fachbereichsleiter Haushalt und Recht im Jobcenter

Auch im Jugendamt des Landkreises Würzburg sind die Folgen der Pandemie spürbar. Leitern Miriam Meder verzeichnete in den vergangenen Wochen deutlich mehr Anrufe beim Jugendamt, die auf möglicherweise gefährdete Kinder hinwiesen: Anrufe von Mitarbeitenden in Schulen und Kindergärten oder auch von besorgten Nachbarn. Auch Eltern an der Grenze ihrer Belastbarkeit hätten sich ans Jugendamt gewendet. Dies habe zu einer größeren Zahl an Hausbesuchen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst geführt. Das Jugendamt verzeichnet aber bisher keinen signifikanten Anstieg von familiären Gewalttaten gegen Kinder.

Probleme mit uneinsichtigen Eltern

Auch die Zahl der Inobhutnahmen im Landkreis sei bisher nicht gestiegen. Teilweise habe es bei Hausbesuchen Schwierigkeiten gegeben, weil Eltern in ihrer eigenen Wohnung keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollten. Wie sich die Corona-Pandemie konkret auf den Haushalt des Landkreises auswirken wird, könne noch nicht exakt beziffert werden, so Rainer Künzig, der Leiter des Zentralen Steuerungs- und Service-Bereichs. Es sei aber zu befürchten, dass die Lage "die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises einschränken wird". Dies allerdings nicht sofort, sondern wegen des Zeitversatzes bei der Kreisumlage in zwei Jahren.

Finanzielle Lage noch stabil

2022 werde die gegenwärtige Situation wohl auf den Kreishaushalt durchschlagen, so Künzig. Wenn sich die Konjunktur bis dahin nicht erhole und die schwindenden Erträge von den Landkreisgemeinden nicht teilweise durch staatliche Leistungen ausgeglichen werden, müsse man sich dann "auf das absolut Notwendige beschränken". Derzeit sei die Liquidität des Landkreises mit 33 Millionen Euro gut, ein Nachtragshaushalt sei nicht erforderlich.

