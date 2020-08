Viel Regen, wenig Feiern: Münchner befolgen Alkoholverbot

Das in München seit Freitag geltende nächtliche Alkoholverkaufs- und Konsumverbot auf öffentlichen Flächen hat am Wochenende offenbar zu keinen größeren Problemen geführt. Die Stadt will mit der Regelung eine weitere Zunahme der Corona-Infektionen durch ausufernde Partys verhindern. Aber das Wetter hat zuletzt ohnehin nicht gerade zum Feiern im Freien eingeladen.

Keine Verstöße, keine Anzeigen

Regen und kühle Temperaturen – viele sind da sowieso lieber zu Hause geblieben oder haben sich in Lokalen verabredet. Das Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen war somit kein großes Thema – auch nicht für die Münchner Polizei. Es habe weder Verstöße noch Anzeigen gegeben, heißt es.

Wie es mit dem teilweisen Alkoholverbot weitergeht, hängt freilich nicht nur vom Wetter ab, sondern auch vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Denn am Freitag hatte das Münchner Verwaltungsgericht per Eilbeschluss zumindest das Konsumverbot ab 23 Uhr auf allen öffentlichen Flächen für rechtswidrig und unverhältnismäßig erklärt.

Gericht: Alkoholverbot auf Hotspots beschränken

Man hätte die Regelung zunächst auf Hotspots wie den Gärtnerplatz oder die Isarauen beschränken können, befanden die Richter, die damit einem privaten Kläger Recht gaben. Für alle anderen will die Stadt das Konsumverbot aber weiter vollziehen, und sie setzt dabei auf letztinstanzliche Rückendeckung durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Auch mit Blick auf Bamberg: Dort ist der Verkauf von Alkohol "to go" an Wochenenden ab 20.00 Uhr in weiten Teilen der Altstadt verboten – und der VGH hat diese Maßnahme letztlich bestätigt.