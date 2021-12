Bilanz: So steht es in der Corona-Pandemie um das Ehrenamt

Tausende Menschen in Deutschland sind in Vereinen organisiert und engagieren sich ehrenamtlich. Doch die Corona-Krise hat auch für die Vereine und das Ehrenamt weitreichende Folgen: Sport, Kultur und Jugendarbeit waren monatelang kaum oder nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. Zahlreiche Ehrenamtliche beendeten ihr Engagement, weil viele von ihnen zu Risikogruppen gehören.

"Lachende Kinderaugen haben gefehlt"

Früher war das Buffet für alle Kinder in der Grundschule an der Guldeinstraße in München offen. Jeder konnte kommen und bekam ein Frühstück von den Ehrenamtlichen des Vereins "brotZeit". Heute bekommen sie ihr Frühstück in Tüten ins Klassenzimmer geliefert und lediglich eine Klasse darf täglich ans Buffet.

Doch es gab schlimmere Zeiten, in denen die Ehrenamtlichen die Kinder gar nicht sehen konnten. "Der Kontakt mit den Kindern und die lachenden Kinderaugen, das hat mir ganz arg gefehlt", sagt Rosemarie Meier, die seit zwei Jahren für den Verein arbeitet. Sie hat ihr Ehrenamt trotzdem fortgesetzt, im Gegensatz zu vielen anderen.

Angst vor Ansteckung

40 Mitarbeiter fehlen dem Verein gerade, sagt Projektleiterin Tina Eidenschink – und das sei Corona-geschuldet. "Ich verstehe die Ängste, wir haben sehr viele Menschen im Seniorenalter und Schulen sind Hotspots. Das hat bei vielen zu Beklemmungen geführt."

Gut ging es dem Ehrenamt nicht gerade während der bisherigen Pandemie. In anderen Krisenzeiten, bei Flutkatastrophen oder der Flüchtlingssituation von 2015, spielten die freiwilligen Helfer eine große Rolle. In der Corona-Krise sei das weniger gut gelungen, sagt Thomas Röbke, Vorstand des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern: "75 Prozent der Vereine in Deutschland sagen, wir sind negativ belastet worden, 25 Prozent sagen, wir sind auch existenziell betroffen."

Im Kulturbereich fehlten die Einnahmen aus Veranstaltungen. Sportvereine verloren Mitglieder, die sich den Beitrag sparen wollten. Und auch die Jugendarbeit habe stark gelitten, sagt Röbke. Ebenso fehlen mancherorts Ehrenamtliche in Verantwortungspositionen, etwa beim Münchner Weihnachtskrippenverein, bei dem man gerade vergeblich einen Vorstandsnachfolger sucht.

"Politik hat Ehrenamt vernachlässigt"

Organisationen, die auf Präsenz angewiesen sind, wie Selbsthilfegruppen, Tafeln oder Besuchsdienste in Altenheimen, wurde die Arbeit mit den Corona-Einschränkungen erschwert, sagt die bayerische Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein. "Es war ein Schock fürs Ehrenamt, dass die bayerische Staatsregierung das Ehrenamt in den Verordnungen zunächst vernachlässigt hat."

Inzwischen sei aber nachgebessert worden. "Natürlich auf die entsprechenden Beschwerden hin", sagt Gottstein. Eine Selbsthilfegruppe etwa, sei darauf angewiesen, sich trotz Kontaktbeschränkungen treffen zu können.

Die Bundesregierung gibt 30 Millionen Euro an die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die sich mit dem Geld um eine Stärkung von Jugendlichen und Familien kümmern will. Das sei eine gute, aber reichlich späte Maßnahme meint Röbke. "Vielleicht hat man auch Chancen verpasst. Wir haben erlebt, dass viele Schüler einfach abgehängt wurden und wenn man die durch ehrenamtliche Patenschaften versucht hätte zu unterstützen, dann wäre der Abstand vielleicht geringer gewesen."

Ehrenamt profitiert von Digitalisierung

Patenschaften funktionieren auch auf digitalen Plattformen – so geben im Projekt "Corona-School" Studierende Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler. Und viele Vereine sparten durch die Digitalisierung der Organisation über Chat-Gruppen oder Fortbildungen per Stream Geld und Zeit.

Der Kultur Raum München konnte mit digitalen Angeboten sogar neue Ehrenamtliche gewinnen. Vor Corona hat der Verein bedürftigen Menschen Eintrittskarten für Theater, Konzerte oder Museen vermittelt. Als alles abgesagt wurde, hat man sich neue Aufgaben gesucht.

"Wir vermitteln jetzt auch mehr Bücher und CDs", sagt Milena Velasquez vom "KulturRaum". "Und wir haben gemerkt, dass viele unserer Gäste Probleme mit dem Internet haben und sich zum Beispiel Livestreams von Theatern nicht anschauen können." So entstand das Projekt "Digitale Hilfe" im Münchner Gasteig. Hier lernen die Besucherinnen und Besucher zwei Mal pro Woche in Präsenz oder übers Telefon, wie sie besser mit Computer, Tablet und Smartphone zurechtkommen und Kultur im Netz genießen können.

Bilanz: Es ist kompliziert

Die Bilanz, wie ehrenamtliche Organisationen bisher durch die Pandemie gekommen sind, ist also gemischt: Mit Kreativität und digitalen Möglichkeiten haben einige die Einschränkungen gut meistern können.

Doch ein großer Teil der Vereine leidet nach wie vor unter den Arbeitsbedingungen oder dem Mitgliederschwund. Der Blick auf den Koalitionsvertrag der künftigen Regierung sorgt bei Röbke allerdings für einen gewissen Optimismus. "Positiv ist, dass der Begriff Zivilgesellschaft und bürgerliches Engagement sehr oft auftaucht."