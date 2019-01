Bilanz nach Katastrophenfall: Landkreis Traunstein lobt Helfer

Knapp 300 Dächer im südlichen Landkreis Traunstein befreiten die Einsatzkräfte vom Schnee, hunderte Schneeschaufeln und Schneehexen mussten aus weiten Teilen Bayerns organisiert werden. Besonders erfreulich ist für den Einsatzleiter, dass es trotz des Ausnahmezustands keinerlei Personenschäden gegeben habe. Lediglich einige Male sei es brenzlig geworden, etwa während der Räumung des Schlechinger Ortsteils Raiten wegen Lawinengefahr. Weil die Schneelage bereits vor Ausrufung des Katastrophenfalls angespannt war, seien Feuerwehr, THW und Bergwacht insgesamt rund zweieinhalb Wochen im Dauereinsatz gewesen.

Landrat lobt alle, die Dienst hatten

Landrat Siegfried Walch (CSU) sagte, er sei unglaublich stolz auf alle Personen, die Dienst geleistet hätten. Verärgert zeigte er sich, weil sich Bewohner aus weniger betroffenen Teilen des Landkreises kritisch zum Katastropheneinsatz geäußert hatten. Dass die letzten Wochen lediglich ein normaler Winter gewesen seien, sei "ein Schmarrn", so Walch. Vielmehr habe es selten so viel und so nassen, schweren Schnee in so kurzer Zeit gegeben.

Biathlon-Weltcup war kein Thema mehr

Kaum eine Rolle mehr spielte in der Kreisausschusssitzung die Tatsache, dass trotz Katastrophenfalls der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ausgetragen worden war. Das Thema sei im Krisenstab nicht im Vordergrund gestanden, so Einsatzleiter Grundner. Vielmehr habe man von dort noch Kräfte und Geräte abgezogen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den betroffenen Bereichen zu gewährleisten.

Für die ehrenamtlichen Helfer ist demnächst ein Empfang geplant. Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden.