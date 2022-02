Bilanz: Innenminister Herrmann lobt Arbeit der Grenzpolizei

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Montag die Bilanz der Bayerischen Grenzpolizei für das Jahr 2021 vorgelegt. Die Arbeit der Grenzpolizei habe sich angesichts der zahlreichen Aufgriffe bewährt, so der Minister. Man werde die Einheit deshalb weiter auf- und ausbauen. Kritik kommt von den Grünen. Sie halten die Grenzpolizei für verfassungsrechtlich problematisch.

Herrmann: Illegale Migration hat erheblich zugenommen

Herrmann stellte bei der Pressekonferenz in der Direktion der Bayerischen Grenzpolizei in Passau die Zahlen für das Jahr 2021 vor. Insbesondere die illegale Migration habe erheblich zugenommen: Es wurden knapp 1.800 unerlaubte Einreisen festgestellt, ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 181 Schleuserfälle bedeuteten eine Zunahme von 47 Prozent. Eine große Rolle habe auch die Corona-Pandemie gespielt. Herrmann zum BR: "Auf Bundesebene ist beschlossen worden, dass die Einreise aus hochgradig infizierten Bereichen wie Tirol und Tschechien stark kontrolliert wird. Für die Bundespolizei und die Grenzpolizei war das eine zusätzliche Aufgabe. Eine wichtige Aufgabe, um den Eintrag von Viren nach Bayern zu reduzieren."