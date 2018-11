Bilanz Hopfenernte 2018

Wie der Verband Deutscher Hopfenpflanzer heute in Nürnberg mitteilte, sind in Deutschland in diesem Jahr auf einer Gesamtfläche von über 20.000 Hektar knapp 42.000 Tonnen Hopfen geerntet worden. Das ist ein durchschnittliches Ergebnis.

Witterung verschlechtert Alphasäurewerte

Für die schlechten, zu niedrigen Alphasäurewerte, die für die Bitterung des Bieres notwendig sind, müssen vor allem die dies jährigen Witterungsverhältnisse verantwortlich gemacht werden. Die andauernde Trockenheit und die vereinzelten Starkniederschläge in den deutschen Anbaugebieten hätten zudem den Schädlingsbefall begünstigt.