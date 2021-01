Bilanz Grenzpolizei: 13.000 Fahndungstreffer in einem Jahr

Ein wichtiger Bereich sei nach wie vor die Schleuserkriminalität. 144 Schleuser hätten festgenommen werden können. 2019 waren es 46. Herrmann sagte: "Das ist der eindeutige Beleg, dass die illegale Migration sowohl bei den Grenzkontrollen als auch bei der Schleierfahndung wirkungsvoll bekämpft werden kann und muss. Es ist keineswegs sinnlos, hier unterwegs zu sein." Der Minister wies auch auf die Unterstützung durch die Bayerische Grenzpolizei bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hin. "Die Bayerische Grenzpolizei rettet damit Leben", so Herrmann in Passau.

Grüne: Grenzpolizei überflüssig, Bundespolizei für Grenzen zuständig

Kritik kommt von den Grünen: Sie zweifeln weiter die Rechtmäßigkeit der wieder eingeführten Polizeibehörde an und wollen sie abschaffen. Landesvorsitzender Eike Hallitzky spricht im BR-Interview von einer nach wie vor verfassungswidrigen Behörde: "Die Grenzpolizei wurde zum Schutz vor illegalen Grenzeintritten eingeführt. Wenn wir sehen, was da gefasst wurde, dann ist das marginal und rechtfertigt nicht die Grenzpolizei. Sie ist verfassungswidrig, weil der Schutz der Außengrenze Sache der Bundesrepublik ist." Die Grenzpolizei gehöre auch deshalb abgeschafft, weil die Polizei in der Fläche gebraucht würde, so Hallitzky.

Verabschiedung von Alois Mannichl

Bei der Pressekonferenz am Mittag im Passauer Rathaus wurde auch der bisherige Leiter der Bayerischen Grenzpolizei, Alois Mannichl, offiziell verabschiedet. Er wurde 2018 mit Aufbau und Leitung der Polizeibehörde betraut. Seine Nachfolgerin ist Mannichls bisherige Stellvertreterin, Annette Lauer. Mit ihr an der Spitze werde die Erfolgsgeschichte der Bayerischen Grenzpolizei fortgeschrieben, sagte Herrmann.