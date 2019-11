Bilanz für Consumenta 2019

Knapp 170.000 Besucher kamen zur Consumenta 2019, der größten Verbrauchermesse in Bayern. Auch an den Wochentagen nutzten viele die Chance, das große Programm der Consumenta zu erkunden.

Auf das 25. Mal

Bis zum Sonntag konnten Interessierte 12 Hallen mit rund 1.400 Ausstellern besuchen. Unter den Angeboten waren Produkte, Dienstleistungen und Informationen, außerdem wurde viel Wert auf regionale Aussteller gelegt. In das Programm der Consumenta sind unter anderem die Erfindermesse iENA sowie die "Faszination Pferd" integriert. Für das nächste Jahr planen die Veranstalter ein noch individuelleres Messeerlebnis. So wird es 2020 unter anderem das Essens-Event "eat and style" sowie die "Baby-Welt" geben. Außerdem feiert "Faszination Pferd" 25-jähriges Jubiläum.

"Bei der diesjährigen Consumenta hat sich erneut gezeigt, dass die Begleit-Events neue, spannende Zielgruppen anziehen. Deswegen werden wir die Spezialisierung der einzelnen Bereiche weiter ins Auge fassen, um für unsere breite Besuchergruppe passgenaue Angebote zusammen zu stellen." Henning Könicke, Messeveranstalter AFAG

Im nächsten Jahr findet die Consumenta vom 24. Oktober bis 1. November statt.