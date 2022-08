Bilanz der Scherenburg-Festspiele in Gemünden

Die Theatersaison auf der Scherenburg mit drei sehr erfolgreichen Stücken ist nach gut fünf Wochen zu Ende gegangen. Bis einschließlich 21. August folgen noch drei Konzerte und ein Kabarettabend. Mit über 20.000 Zuschauern in diesem Jahr ist die Scherenburgfamilie in ihrer neuen Spielstätte hinter der Burgmauer sehr zufrieden, bilanziert der Vorsitzende Hans Michelbach vom Scherenburgverein. Die Kostendeckung habe bei 19.000 Besuchern gelegen. "90 Prozent des Budgets wird durch die Besucher gedeckt, das ist schon außergewöhnlich", sagt Michelbach.

Erweiterung der Zuschauertribüne hat sich gelohnt

Sehr gut besucht war das Familienstück "Schneewittchen und die sieben Zwerge", auch die Komödie "Cash - und ewig rauschen die Gelder" als letzte Aufführung dieser Theatersaison erwies sich als Selbstläufer. Das Schauspiel "Wie im Himmel" mit viel Musik lockte ebenso viele Gäste, flächendeckend aus der Region und überregional bis Nürnberg.

Es habe sich rentiert, die Zuschauertribüne um 100 Plätze auf 650 aufzustocken, so Michelbach. Die neuen ergonomischen grünen Sitze sind insgesamt bequemer, haben nicht mehr eine so kurze Sitzfläche und eine höhere Lehne. Für sie konnte und kann auch weiterhin eine Platzpatenschaft übernommen werden. Auf dem Sitz steht der eigene Name oder die Firma eingraviert – bislang schon 200 Mal.

Michelbach: "Eventfläche war ein Volltreffer"

Durch die Verlegung der Spielstätte hinter die historische Burgmauer schützt diese nun besser vor dem Zuglärm aus dem Maintal. Das kam beim Publikum ebenso gut an wie die das Openair-Foyer im Burghof. Diese Eventfläche war laut Michelbach "ein Volltreffer".

Erfreulich: Die Scherenburg-Familie mit 80 ehrenamtlichen Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne zusammen mit sechs Profis konnten die wenigen Corona-Ausfälle ausgleichen, so dass kein teurer Ersatz engagiert werden musste. Einen Wermutstropfen gab es aber: Das bestellte Geländer an der Treppe der steilen Tribüne wurde bis zuletzt nicht geliefert - es soll aber bis zur nächsten Saison montiert sein.

Zukunftspläne: Festspielhaus für rund 600.000 Euro

Die Verhandlungen über die Rechte an den Stücken für die Scherenburg-Festspiele 2023 laufen bereits. Im Oktober werden die Stücke bekannt gegeben. Geplant sind sogar vier Eigenproduktionen – erstmals ein Theaterstück für Jugendliche. Dank der Workshops mit den Profi-Regisseuren Urs Schleif und Jens Hajek haben die Scherenburg-Festspiele große Ressourcen an Spielwilligen.

Beide Regisseure wollen im kommenden Jahr weiter machen. Michelbach blickt auch in baulicher Sicht in die Zukunft: Zwar wurde in diesem Jahr die neue Spielstätte mit Tribüne offiziell eingeweiht, aber noch fehlt das "Festspielhaus" mit geschätzten Kosten von 500.000 bis 600.000 Euro. Dort sollen auch Fundus, die Umkleideräume der Schauspieler, die Maske und Toiletten untergebracht werden. Hierfür wird ein neuer Förderantrag gestellt, so Michelbach.