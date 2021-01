Bilanz der Polizei: Regensburger akzeptieren FFP2-Maskenpflicht

Die Polizei hat am Mittwoch in der Regensburger Altstadt kontrolliert, ob sich die Menschen an die geltenden Corona-Regeln halten. Dabei wurden nur wenige Verstöße gegen die seit Montag geltende FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und dem ÖPNV festgestellt.

Noch drückt die Polizei bei Verstößen ein Auge zu

In der laufenden Woche würden ohnehin lediglich Hinweise an Bürger ausgesprochen, die im Einzelhandel oder in Bussen keine FFP2-Schutzmaske tragen, sagte Polizeisprecher Claus Feldmeier im Gespräch mit dem BR. Vorerst wollen Feldmeier und seine Kollegen die Bürger nur informieren. Ab nächster Woche müssten Maskenverweigerer allerdings mit Bußgeldern rechnen, so Feldmeier weiter. Hier werde die Polizei konsequent vorgehen.

Beamte stehen Rede und Antwort

Bislang sei die Akzeptanz zum Tragen der FFP2-Masken aber sehr hoch. In Bezug darauf hätten die Beamten nur in Einzelfällen Hinweise aussprechen müssen. Einige Bürger sind allerdings noch verunsichert, wo die FFP2-Maske getragen werden muss und wo die Alltagsmaske reicht. Bereitwillig beantworteten die Beamten auf dem Neupfarrplatz Fragen und informierten - zum Beispiel darüber, dass Alltagsmasken auf öffentlichen Plätzen weiterhin ausreichen.

15 Personen ohne Alltagsmaske unterwegs

Bußgelder wurden aber wegen Verstößen gegen die schon länger geltende allgemeine Maskenpflicht fällig. So mussten die Beamten 68 Personen belehren. Meist seien das Verstöße wie Rauchen oder Essen an Haltestellen des ÖPNV gewesen.

Außerdem bekamen laut Polizei neun Personen gebührenpflichtige Verwarnungen, weil sie ihre Masken nicht wie vorgeschrieben über Mund und Nase trugen. Auf 15 Personen kommt jetzt ein Bußgeldverfahren zu - sie waren ohne Maske in der Altstadt unterwegs.