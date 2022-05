Bilanz der Iller-Renaturierung im Allgäu

Nach acht Jahren wollen die Projektpartner des Renaturierungsprojekts "Illerstrategie 2020" am Freitag (6.5.22) bei einer Abschlussveranstaltung nahe dem Kraftwerk Maria Steinbach Bilanz ziehen. Rund 30 Millionen Euro wurden investiert, um der durch Wasserkraftwerke, Dämme und andere Uferverbauungen stark veränderten Iller einen Teil ihrer natürlichen Dynamik zurückzugeben.

Wieder mehr Fische in der Iller

Die Ergebnisse können sich laut dem schwäbischen Fischereifachberater Oliver Born sehen lassen: Die Ökologische Situation der Iller auf dem betreffenden Abschnitt zwischen Altusried und Lautrach habe sich durch die verschiedenen Maßnahmen "entscheidend verbessert", sagte er dem BR. Laut der Projektverantwortlichen LEW Wasserkraft gibt es wieder mehr Fische und Kleinlebewesen auf dem Abschnitt.

Neue Kiesbänke im verbauten Fluss

Grund ist unter anderem die Schaffung von neuen Kiesbänken, die an dem stark verbauten Fluss weitgehend verschwunden waren. Weiter wurden künstliche Laichplätze für Fische geschaffen, etwa durch Stein-Aufschüttungen. Über sogenannte Fischtreppen – kleine Wasserläufe an den Kraftwerksbauten vorbei – können sie diese auch wieder über weitere Strecken erreichen.

Auwälder als natürlicher Hochwasser-Puffer

Außerdem wurden Überschwemmungsflächen in den Auwäldern an die Iller angebunden, so dass der Fluss seine natürliche Pufferfunktion bei Hochwasser wieder besser erfüllen kann. An vielen Stellen war und ist diese natürliche Verbindung zum Auwald unterbrochen, weil die Stauwehre der Wasserkraftwerke verhindern, dass ständig frischer Kies aus den Bergen die Iller hinuntergespült wird. Dadurch tieft der Fluss sich immer weiter ein.

LKWs transportieren Kies

Dem wirkt man an der Iller nun entgegen, indem der Kies oberhalb des ersten Kraftwerks bei Altusried ausgebaggert wird. Dort sammelt sich das sogenannte Geschiebe mangels Strömung an und würde langfristig quasi zu einem Überlaufen des Flusses führen. Hunderte LKW-Ladungen pro Jahr werden dem Fluss unterhalb der nachfolgenden Stauwehre jetzt wieder zurückgegeben.

Nachhaltige Wasserkraftnutzung - mit großem Aufwand

An dem Projekt beteiligt waren - neben der LEW Wasserkraft - die Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben, der Fischereiverband Schwaben, die Universität Augsburg, das Aueninstitut Neuburg an der Donau, das Wasserwirtschaftsamt Kempten und der Landkreis Unterallgäu. Das Projekt "Illerstategie 2020" soll laut den Projektträgern zeigen, dass eine nachhaltige Wasserkraftnutzung möglich ist – mit aufwendigen Ausgleichsmaßnahmen.