Bilanz Biofach: Über 51.000 Besucher auf Nürnberger Bio-Messe

Die Messen Biofach für Bio-Lebensmittel und Vivaness für Naturkosmetik haben nach eigenen Angaben rund 51.500 Fachbesucher aus 143 Ländern angelockt. Entsprechend zufrieden zeigte sich Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung der NürnbergMesse: "Die Stimmung in allen zehn Messehallen war gigantisch."

Rund die Hälfte aller Besucher kam aus dem Ausland, neben Deutschen kamen die Messeteilnehmer vor allem aus Italien, Österreich, Frankreich und Spanien. Auch ein angeschlossener Kongress wurde von den 9.500 Teilnehmern gut angenommen, heißt es von den Veranstaltern. Dabei interessierten sich die Teilnehmer vor allem für Marktstatistiken und Prognosen für die kommenden Jahre.

Thema "Zero Waste"

Auf der Biofach präsentierten sich genau 3.273 Aussteller aus 98 Ländern. Thema war heuer unter anderem, wie umweltbewusst, zukunftsorientiert und sozial Bioprodukte sind. Aus diesem Grund stand auch das Thema Verpackungen und alternative Lösungen ohne Plastik auf der Agenda des Branchentreffs. Viele Hersteller experimentieren in Sachen "Zero Waste" mit nachwachsenden Rohstoffen oder stellen Verpackungen zum großen Teil aus recyceltem Material her.

2020 mit zwei Hallen mehr

Der Markt für Bio-Produkte wächst weiter, im Jahr 2018 gaben die Kunden in Deutschland fast elf Milliarden Euro für Bio-Produkte aus. 2020 wird die Biofach vom 12. bis 15. Februar an den Start gehen, dann mit noch mehr Ausstellungsfläche dank zwei weiterer Hallen.