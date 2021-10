Bilanz: 40.000 Besucher bei der Mainfrankenmesse in Würzburg

Die Mainfranken-Messe in Würzburg, eine der ersten Großveranstaltungen in der Region, ist am Sonntag nach neun Tagen zu Ende gegangen. Mit dieser Messe in kompakterer Version sei der Messebetrieb in Deutschland wieder gestartet und habe damit die Erwartungen erfüllt, so der Messeveranstalter AFAG in seiner Pressemitteilung. An neun Messetagen kamen etwa 40.000 Besucher ans Würzburger Mainufer, für die die 3G-Regel und Maskenpflicht in den Hallen galt.

Buntes Programm auf der BR-Bühne

Knapp 300 Aussteller präsentierten ihre Angebote. "Für uns war immer eines klar: Lieber eine Mainfrankenmesse unter besonderen Bedingungen und Herausforderungen als keine Mainfrankenmesse in diesem Jahr" , so die Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, Henning und Thilo Könicke gegenüber dem BR.

Der Bayerische Rundfunk und das Team von BR Mainfranken in Würzburg präsentierten neun Tage lang ein buntes Programm. Zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren aus Radio und BR-Fernsehen waren auf der BR-Bühne zu Gast, wie auch in den vergangenen Jahren in enger Kooperation mit dem Bezirk Unterfranken.

Programm-Highlights aus Netz, TV und Radio

Ernst Vogt vom Rucksackradio war zu Gast auf der BR-Bühne. Für ihn war es vermutlich der letzte dienstliche Besuch bei der Mainfrankenmesse. Er geht in den verdienten Ruhestand. Moderatorin Karin Schubert präsentierte einen Schlagerbrunch und Floristin Julia Hostlowsky war mit dem Gartenmagazin Querbeet zu Gast. Thorsten Otto brachte das beliebte Bayern1-Talkformat "Die blaue Couch" auf die Bühne. Und mit dem Social Club hat das BR Studio Mainfranken ein Talkformat auf der Bühne entwickelt, das vor allem junge Menschen anspricht.

"Die Besucherzahlen waren zwar nicht so hoch wie vor zwei Jahren auf der Mainfrankenmesse, das war aber von Beginn an klar. Es ging darum, ein starkes Signal zu setzen, es herrscht wieder mehr Normalität, die Gesellschaft bricht auf," so Frank Müller, Studioleiter vom BR Studio Mainfranken.