Bilanz 32. Africa Festival: Großer Aufwand für wenige Besucher

Mit dem deutschen Reggae-Musiker JAHCOUSTIX und seiner Band ist am späten Sonntagabend das 32. Africa Festival in Würzburg zu Ende gegangen. Die Besucher vor der Bühne hielt es dieses Mal nicht mehr auf ihren Stühlen. Schon beim zweiten Song sprangen viele auf und tanzten. Wegen strenger Corona-Hygiene-Auflagen war es ein Festival der anderen Art.

Corona-Auflagen: Maximal 700 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände

Nur 5.600 Tickets wurden vorab online verkauft. Denn für die vier Festivaltage waren nicht mehr Besucher genehmigt worden. Die mussten sich dann täglich auch noch in zwei Zeitzonen aufteilen, so dass "early" und "late" jeweils nur 700 Besucher auf dem weitläufigen Gelände waren. Am Eingang wurde doppelt kontrolliert. Zunächst der Nachweis: Geimpft, genesen oder getestet. Dann wurden die personalisierten Tickets namentlich abgeglichen. Auf dem Gelände gab es Laufwege, die Besucher mussten FFP2-Masken tragen, die man nur an Sitzplätzen abnehmen durfte.

Festivalinitiator: "Wir wollen zeigen, dass wir da sind"

"Die Besucher haben sich sehr diszipliniert an all diese Auflagen gehalten – ein großes Dankeschön dafür", so die Bilanz von Festivalsprecher Etienne Oppl. Und Festivalinitiator Stefan Oschmann betonte noch einmal: "Für uns war es wichtig, dass es überhaupt wieder ein Africa Festival gibt – wir wollen zeigen, dass wir da sind." Und das versteht er als Brücke für das nächste Jahr, wenn ein Africa Festival vielleicht wieder in normalem Rahmen stattfinden kann.

Größerer Aufwand als die Jahre zuvor

Beim letzten Festival 2019 kamen an den vier Festivaltagen 80.000 Besucher. Der Aufwand war dieses Mal auf jeden Fall deutlich größer, als sonst– bei viel weniger Besuchern. Ob die Veranstalter mit einer schwarzen Null oder sogar einem Minus aus diesem 32. Africa Festival gehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wenn alles abgerechnet ist.