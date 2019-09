Biker stirbt bei Unfall auf B289 - Zweijähriger schwer verletzt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstagabend im Landkreis Lichtenfels auf der Bundesstraße 289, Höhe Horb am Main. Ein 24-jähriger Familienvater bog mit seinem Auto vom Obristfeld kommend in die B289 ein. Dabei nahm er einem 25-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt.

Der Motorradfahrer prallte nahezu ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Pkws. Durch den Aufprall und dem anschließenden Sturz erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zweijähriger kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Durch den Einschlag des Motorrads in den Pkw zog sich ein zweijähriger Bub, der hinter seinem Vater im Auto saß, schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Junge kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Coburg. Der Vater erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, die genauere Unfallursache zu klären. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B289 komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wir auf ca. 20.000 Euro geschätzt.