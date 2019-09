16.09.2019, 14:23 Uhr

Biker gestoppt: zu schnell, betrunken und ohne Führerschein

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen mit 109 Stundenkilometern in eine Radarfalle der Alzenauer Polizei in Sommerkahl-Vormwald im Landkreis Aschaffenburg gerast. Erlaubt war an dieser Stelle Tempo 50. Und das war noch nicht alles.