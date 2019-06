"Bike for future" in Eggenfelden

Schüler - auch aus Niederbayern und der Oberpfalz - haben es mit ihren "Fridays for future"-Protesten geschafft, dass der Klimaschutz auf der politischen Agenda ganz oben angelangt ist. In Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn gehen sie jetzt noch einen Schritt weiter. Am Karl von Closen-Gymnasium wollen die Schüler nicht nur protestieren, sondern auch handeln: Sie machen aus "Fridays for future" jetzt "Bike for future".

Jeden Tag mehr Teilnehmer

Das Ziel von "Bike for future" ist, dass möglichst viele mit dem Rad zur Schule kommen. Leon, Johannes, Julius, Philipp und Ferdi haben gemeinsam die Aktion mit ins Leben gerufen. Sie selbst fahren seit einigen Wochen nur noch mit dem Fahrrad zur Schule. Und jeden Tag werden es mehr Teilnehmer.

"Wir haben uns überlegt, wie wir selber was für die Umwelt tun können, als Schüler. Nicht nur auf Demonstrationen zu gehen - und so ist "Bike for future" entstanden." Aktivisten des Eggenfeldener Gymnasiums

Rund drei Kilometer lang ist für sie der Schulweg mit dem Fahrrad. Auch Schuldirektor Markus Enghofer hat sich der Initative angeschlossen und kommt gut behelmt auf dem Fahrrad daher.

"Es geht darum, dass wir mit unseren Achtklässlern das Thema Klimawandel aus verschiedenen Facetten beleuchten: gesellschaftspolitisch, naturwissenschaftlich, technologisch aber auch wirtschaftspolitisch und vor allem auch moralisch-ethisch. Die Kinder entwickeln dann dort heraus Projekte, wo sie sich mit einzelnen Fragen auseinandersetzen." Markus Enghofer, Schuldirektor Karl von Closen-Gymnasium

Entstanden durch ein Schulprojekt

Entstanden ist die Initiative "Bike for future" vor wenigen Wochen aus dem Schulprojekt "Kompetent in die Zukunft", kurz KiZ. Das läuft seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Uni Innsbruck. Auch die Initiatoren um Philipp Jochum sind zufrieden heute früh mit der Teilnahme an "Bike for future".

"Vor ein paar Wochen noch waren es 50 bis 60 Radfahrer, auch bei schönem Wetter. Heute habe ich durchgezählt: Es waren über 100 und es freut mich richtig, dass so viele Schüler daran teilnehmen!" Philipp Jochum, einer der Initiatoren

Am Ende des Schuljahres wird sich die Projektklasse vom Gymnasium Eggenfelden wie jedes Jahr mit Wissenschaftlern der Uni Innsbruck wieder den Gletscher in Obergurgl, beziehungsweise das was noch von ihm übrig geblieben ist, anschauen. Um sich ganz persönlich ein Bild vom Zustand unseres Planeten zu machen. Und um weitere Argumente für ihr Projekt "Bike for future" zu sammeln.