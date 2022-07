BigData@Geo: Exakte Prognosen zum Klimawandel in Unterfranken

Ein Team von Forschenden der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hat am Montag einen Datensatz präsentiert, der die Auswirkungen des Klimawandels in Unterfranken bis auf wenige Quadratmeter genau prognostizieren kann: "BigData@Geo". Mit Hilfe der Daten sollen vor allem Land- und Forstwirte ihre Strategie für Nutzflächen in Zukunft kurzfristiger anpassen können. Im Projekt "BigData@Geo", das von der Europäischen Union gefördert wurde, sammelten Informatikerinnen und Geografen der Uni Würzburg fünf Jahre lang Daten aus der ganzen Region. Als zentrales Ergebnis stellten sie im Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude den Klimabericht Unterfranken vor.

Hinweise auf die künftige Klimaentwicklung

Der Klimabericht Unterfranken erläutert auf über 70 Seiten mögliche Entwicklungspfade von bodennaher Lufttemperatur und Niederschlag bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Laut Berechnungen der Forschenden könnten die mittleren Temperaturen im ganzen Bezirk Unterfranken noch bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um bis zu vier Grad steigen. Gerade solches Wissen habe laut Meinung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch häufig in komplizierten Datensätzen gesteckt.

Daher habe das Team der Uni Würzburg bereits existierende Modelle regional verfeinert und auf die Bedürfnisse der Land- und Forstwirtschaft zugschnitten. "Manch einer hat nicht die IT-Fertigkeiten, auch nicht die IT-Ressourcen, um sich die Informationen runterzuziehen, die man wirklich braucht", sagt Professor Heiko Paeth, der an dem Projekt federführend beteiligt war. "Zum Beispiel die Veränderung der Anzahl von Hitzetagen auf den eigenen Feldern. Genau das haben wir gemacht." Die Notwendigkeit erkläre sich von selbst: "Wir haben jetzt mehrere Jahre am Stück, wo es viel zu trocken ist in Unterfranken und haben ein echtes Wasserproblem", sagte Paeth BR24. An der Uni Würzburg leitet er die Professur für Geographie mit dem Schwerpunkt Klimatologie.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe als Kooperationspartner

Mit "BigData@Geo" hat die Uni ein Webportal geschaffen, welches Projektionen aus verschiedenen Klimamodellen auf die Region Unterfranken herunterbricht und leicht verständlich für alle zugänglich macht. Dabei waren insgesamt 15 kooperierende kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region beteiligt. Unter den anwesenden Partnern war auch Holger Pfaff von der Main-Streuobst-Bienen-Genossenschaft. Er nehme mehr als Schreckensnachrichten aus dem Workshop der Uni mit: "Das Positive sag ich mal, dass wir hoffentlich davon ausgehen können, dass wir in der Jahresgesamtbilanz doch gleich viel Niederschläge oder Wasser zur Verfügung haben", sagte Paff. Mit dem Wasser müsse man nun anders umgehen.

Regenreiche Wintermonate für Wasserspeicherung nutzen

Seine Genossenschaft wolle dabei helfen, Streuobstflächen aufrechtzuerhalten und neu zu beleben. Dafür müsse das Wasser vor allem in den regenreicheren Wintermonaten besser gepuffert werden, damit sich Vorräte ansammeln, die im Hochsommer gezielt verteilt werden können, so Pfaff. Die Projektionen der Uni haben gezeigt: Alle werden auch ihre Auswahl an Sorten überdenken müssen. Denn Unterfranken wird für so manche alte Sorte, die viel Wasser schluckt, in Zukunft kein geeigneter Lebensraum mehr sein.

Düstere Aussichten für das Schwarzacher Becken

"Wir haben ja sowieso schon über ein Grad höhere Temperaturen im Durchschnitt im Schwarzacher Becken. Wenn da nochmal zwei Grad draufkommen oder mehr, das wäre furchtbar für uns", sagte Pater Christoph Gerhard vor Ort BR24. Als Cellerar, als wirtschaftlicher Leiter der Abtei Münsterschwarzach, ist er verantwortlich für die rund 330 Hektar Fläche, die das Klostergut der Abtei bewirtschaftet. Der Anbau erstrecke sich über Getreide, Mais, Kartoffeln bis hin zu Zuckerrüben.

"Die Heftigkeit, wie es kommt, das hätte ich mir nicht gedacht." Pater Christoph von der Abtei Münsterschwarzach

Die Universität sei auf die Abtei zugekommen, um gemeinsam Daten über die Entwicklung der Landwirtschaft zu sammeln. Laut einem berechneten Szenario der Forschenden könnte die mittlere Temperatur im Sommer auf den Anbauflächen der Abtei bis zum Ende des 21. Jahrhunderts sogar um rund drei Grad auf dann über 22 Grad steigen. Durch die anhaltende Trockenperiode seit Mai befürchtet Pater Christoph schon in diesem Jahr eine Missernte: "Bei den Zuckerrüben sieht es richtig schlecht aus bislang. Und beim Mais auch nicht wirklich gut", so der Cellerar der Abtei Münsterschwarzach. "Die Heftigkeit, wie es kommt, das hätte ich mir nicht gedacht", sagt er: "Wenn wir nichts tun, dann sind das ja richtige Horrorszenarien, die man abrufen kann."