Biersteuer und Mehrausgaben: Finanzministertreffen in Nürnberg

Die 62. Jahreskonferenz der Finanzministerinnen und -minister fand in Nürnberg statt, erstmals seit 2019 wieder in Präsenz. Neben einem Rahmenprogramm, wie einem Besuch im Zukunftsmuseum oder einem Empfang auf der Kaiserburg, gab es bei dem Treffen allerdings auch einiges zu besprechen.

Biersteuer soll dauerhaft niedrig bleiben

So stand unter anderem ein für Bayern wichtiges Thema zur Debatte: das Bier. Die Länderfinanzministerinnen und -finanzminister einigten sich darauf, sich für eine dauerhafte Ermäßigung der Biersteuer einzusetzen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Steuersätze für kleine und mittelständische Brauereien abgesenkt. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) freute sich über diese Einigung. Nun müsse der Bund darüber entscheiden.

Wirtschaftsprognosen in unsicheren Zeiten

Einig waren sich die Ministerinnen und Minister auch bei der Bewertung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die Aussichten hätten sich mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine spürbar verschlechtert, sagte die Vorsitzende der Konferenz, die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Selbst die deutlich nach unten korrigierte Wachstumsprognose von 2,2 Prozent für dieses Jahr sei eine Prognose in unsicheren Zeiten. Für die Finanzminister der Bundesländer bedeutet das: Aussagen über künftige Einnahmen sind schwierig.

Entlastung für Bürger, Belastung für Länderhaushalte

Dennoch gelte es, die Haushalte von Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, sagte die Vorsitzende der Ministerkonferenz Doris Ahnen. Doch das vom Bund beschlossene Entlastungspaket mit Energiesteuersenkung, Kinderbonus und 9-Euro-Ticket wird auch Länder und Kommunen finanziell belasten. Allein Kinderbonus und Energiepauschale bedeuten Mehrausgaben von 11,8 Milliarden Euro. Davon soll 6,8 Milliarden der Bund übernehmen. Auf Bayern kämen Mehrausgaben von rund einer Milliarde Euro zu, erklärt Bayerns Finanzminister Füracker. Er erwartet eine Kompensation des Bundes. Ansonsten müsse man über einen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat nachdenken.

Geld für Aufnahme von Geflüchteten

Die Finanzminister der Länder haben die Bundesregierung aufgefordert, bei der Finanzierung von Kosten für Geflüchtete aus der Ukraine mehr Unterstützung zu leisten. Der Bund habe eine Verstetigung seiner Kostenbeteiligung zugesichert, bislang sei aber noch keine Verständigung erzielt worden, heißt es in einer Mitteilung nach Abschluss der FKonferenz. "Es bedarf auch hier einer dauerhaften, atmenden Regelung, die sich an der Zahl der flüchtenden Menschen orientiert", hieß es in dieser Mitteilung.

Bundesländer könnten nicht so schnell Schulden aufnehmen

Doch die Bundesländer sind nicht so flexibel wie die Bundesrepublik: Im Gegensatz zum Bund könnten die Länder im laufenden Haushaltsjahr nicht schnell über einen Ergänzungshaushalt mit neuer Schuldenaufnahme reagieren. "Diese Möglichkeit in dieser Schnelligkeit haben die Länder so nicht. Deshalb müssen wir sehr fair darüber reden, wie kann man das so stemmen, dass es für alle verträglich ist", so die rheinland-pfälzische Finanzministerin Ahnen.