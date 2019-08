Bierpreis, Bodycam und Blasmusik - Das Gäubodenvolksfest beginnt

Manfred Weber eröffnet das Fest offiziell

Natürlich wird am Freitag Abend schon gefeiert. Die offizielle Eröffnung findet aber jedes Jahr mit Politikern und Stadtverantwortlichen am ersten Volksfest-Samstag um 10.00 Uhr in einem der Bierzelte statt. In diesem Jahr wird der Europaabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der EVP (Europäische Volkspartei), Manfred Weber (CSU), das Gäubodenvolksfest und die Ostbayernschau im Festzelt Nothaft eröffnen.

Ostbayernschau: Eintritt frei

Die Ostbayernschau öffnet am Samstag ihre Pforten. Mit 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 750 Ausstellern ist sie die größte Verbraucherausstellung im ostbayerischen Raum und zieht Besucher auch aus der Ferne an. Der Eintritt zu der teils in Hallen, teils im Freien gelegenen Gewerbeschau ist frei.

Wie die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH mitteilt, reicht das Spektrum der Warengruppen vom edlen Kaschmirschal bis hin zum 250.000 Euro teuren Mega-Traktor. Als besondere Stärke der Ostbayernschau würden Verbraucher gerade in Zeiten des Online-Shoppings das persönliche Gespräch mit dem Verkäufer schätzen, heißt es. Die Ostbayernschau ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Blasmusik und Beats - mehr als 100 Live-Musikacts

Sehen lassen kann sich auch das Live-Musikangebot während des Fests: Rund 40 Blaskapellen und 50 Party- und Showbands treten in den sieben Bierzelten während der zehn Tage auf. Wie die Stadt mitteilt, bewegt sich der Stilmix zwischen handgemachter Volksmusik über Jazz-, Reggae- bis hin zu Pop- und Rockmusik.

Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern dieses Jahr die Straubinger Volksfestmusikanten. Sie alle sind ausgebildete Berufsmusiker, die aus Niederbayern stammen und bei großen Orchestern, wie dem Münchner Rundfunkorchester, spielen. In ihrem Urlaub treffen sie zusammen und spielen am 11. August im Festzelt Wenisch für das Publikum.