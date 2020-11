Bierlieferung per E-Laster - Premiere auf dem Großen Arber

Mit Elektroantrieb auf den höchsten Berg des Bayerischen Waldes. Das Schutzhaus auf dem Großen Arber (1.455 Meter) wird zum ersten Mal mit einem Elektro-Lkw beliefert. Die Zwieseler Brauerei Pfeffer will testen, ob das Fahrzeug mit Gewicht, Steigung und Straßenbeschaffenheit zurecht kommt.

E-Mobilität bei der Bier-Lieferkette

Wie Brauerei-Chefin Elisabeth Pfeffer dem BR sagte, decke ihr Betrieb bereits jetzt einen großen Teil seines Energiebedarfs aus Sonnenstrom. Es sei demnach der nächste Schritt, mittelfristig auch bei der Lieferkette auf E-Mobilität zu setzen.

Rund zwei Tonnen Ladung muss der Elektro-Laster bei der Testfahrt auf den Arber über mehr als 20 Kilometer mit einer Steigung von bis zu 24 Prozent auf einer Schotterpiste transportieren.

Interesse an emissionsfreien Transportern groß

Der E-Laster stammt von der Firma Paul Nutzfahrzeuge aus Passau. Das Unternehmen forsche bereits seit Jahren nach alternativen Antrieben für Transport-Fahrzeuge, so Geschäftsführer Bernhard Wasner. Unter anderem rüstet das Passauer Unternehmen Fahrzeuge der Berliner Stadtreinigung auf E-Antrieb um. Und auch in der Nationalparkregion Bayerischer Wald sei das Interesse an emissionsfreien Personen- und Warentransportern groß, so Wasner. Ein Praxisbeispiel soll die Bierlieferung auf den Großen Arber geben.