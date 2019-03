Biergartenwetter: Bayern startet frühlingshaft ins Wochenende

Für Freitag und Samstag versprechen die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) T-Shirt- und Biergartenwetter bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad. Am Sonntag sollte der Regenschirm vorsorglich zur Hand sein. Im Norden Bayerns können schon nachmittags Wolken aufziehen. Es könne vereinzelt regnen.

Hoch "Hannelore" bringt uns das tolle Frühlingswetter

Schon zum Start ins Wochenende ist es am Freitag sehr sonnig bei 13 Grad an den Alpen, sonst bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Von Oberfranken bis zum Bodensee ziehen einige Wolken durch.

Am Samstag gibt es überall strahlenden Sonnenschein bei 15 Grad (Alpen) bis 20 Grad. Am Sonntag ist das Wetter jedoch zweigeteilt: In Franken zeigt sich nur am früheren Vormittag teils noch die Sonne, sonst ziehen dichtere Wolken auf.

Im Süden kommen die Wolken im nördlichen Oberbayern und Schwaben am früheren Nachmittag an, abends erreichen die Wolken auch die Alpen. Im Süden ist es also insgesamt noch ein sehr freundlicher Tag, in Franken nicht mehr. Die Temperaturen am Sonntag sind recht mild und liegen bei 15 Grad.

Ab Montag wird es wieder frischer

Die neue Woche wird wolkiger und kühler, die Temperaturen liegen am Montag um 9, am Dienstag nur noch um 7 Grad. Am Montag gibt es nahe den Mittelgebirgen und den Alpen Regenschauer, am Dienstag nur noch an den Alpen, dort mit Schnee vermischt.

Ab Mittwoch wird es wohl wieder trocken sein. Insgesamt ist die neue Woche nicht unfreundlich mit Sonne und Wolken, aber doch deutlich frischer.