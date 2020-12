Biergarten und Bolzplatz: Weihnachtsgottesdienste in Oberfranken

Das Jahresende mit seinen kirchlichen Veranstaltungen fällt in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen anders aus als gewohnt. Ob Gottesdienste angesichts steigender Infektionszahlen überhaupt möglich sein werden, steht zur Debatte. Bislang heißt es: Gottesdienste dürfen unter Beachtung einiger Regeln stattfinden. Zusätzlich müssen sie deutlich vor 21 Uhr enden, damit die Gläubigen vor Beginn der Ausgangssperre zuhause sein können.

Hygienekonzept in der Kirche: Summen statt singen

Für alle Gottesdienste gilt: 1,5 Meter Abstand zwischen den Hausständen ist einzuhalten, Mund-Nasen-Maske ist Pflicht, Anmeldungen sind erforderlich, wenn die Plätze begrenzt sind. Das Singen der Gemeinde ist zwar nicht erlaubt, doch die Gottesdienstbesucher dürfen mitsummen, wenn einzelne Sänger und Ensembles Lieder oder Choräle vortragen.

Christmetten in Bamberg

Die Christmette im Bamberger Dom mit Erzbischof Ludwig Schick findet statt, wird aber vorverlegt. Statt um 22.30 Uhr beginnt sie bereits um 19 Uhr. Zur selben Zeit feiert Weihbischof Herwig Gössl die heilige Messe in St. Jakob auf dem Jakobsberg in Bamberg. Wer sich für eine der beiden Christmetten in Bamberg angemeldet hat, kann auf die vorgezogenen Messen ausweichen. Weitere Gottesdienstzeiten an Weihnachten im Bamberger Dom und in der Dompfarrei sind hier aufgelistet.

Mehr als 100 Gottesdienste in Bamberg

Sicherlich gab es in Bamberg noch nie so viele Gottesdienste wie in diesem Jahr. Allein 100 katholische Gottesdienste in den Pfarrkirchen listet das Erzbistum auf. "Das ist mindestens das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr", sagte Bistumsprecher Harry Luck im BR-Interview. Auf diese Weise sollen mehr Gläubige die Chance haben, an einem Gottesdienst teilzunehmen, nachdem die Anzahl jeweiligen Besucher begrenzt ist.

Gottesdienst auf dem Bierkeller

Wer in Bamberg eine ungewöhnliche Weihnachts-Veranstaltung sucht, könnte sich für "Weihnachten auf'm Keller" anmelden. Das katholische Dekanat lädt um 16 Uhr am Heiligabend auf den Wilde-Rose-Keller am Oberen Stephansberg ein. Warme Kleidung wird empfohlen – es handelt sich um einen Open-Air-Gottesdienst. Eine Mette vor allem für Senioren bietet das Dekanat zur selben Zeit in St. Urban an.

Weihnachten auf dem Spielplatz

Einen spannenden Ort für ihre evangelische Familienweihnacht hat sich die Auferstehungskirche Bamberg ausgesucht: Sie feiert auf dem Spielplatz in Litzendorf neben dem Seniorenheim Katharina von Bora. Treffpunkt ist um 16 Uhr am 24. Dezember.

Im Garten des Kindergartens Steppach im Pommersfelden im Landkreis Bamberg bietet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde am Heiligabend um 15 Uhr einen Mini-Gottesdienst an. Er steht unter dem Motto "ein Weihnachtsstern".

Online-Anmeldung und Livestream für Bamberger Gläubige

Für die Anmeldung bei diesen und zahlreichen weiteren Gottesdiensten beider Konfessionen in Bamberg gibt es jeweils eine Internetplattform für katholische und evangelische Gottesdienste. Eine bequeme Alternative bietet das Erzbistum Bamberg mit den Übertragungen von Gottesdiensten aus dem Dom. Am 25. Dezember zum Beispiel kann per Livestream ab 9.30 Uhr der Pontifikalgottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick verfolgt werden, um 17 Uhr die Pontifikalvesper. Termine für alle Gottesdienste im Bamberger Dom sind hier zu finden.

Stationengottesdienst in Coburg

Der für 17 Uhr auf dem Coburger Marktplatz geplante ökumenische Gottesdienst ist zwar abgesagt worden, doch für Gläubige beider Konfessionen gibt es Alternativen. Familien können beispielsweise am Vormittag des 24. Dezembers am "Stationenweg" der katholischen Pfarrei St. Augustin Coburg teilnehmen. Dabei läuft jede Familie auf einer festgelegten Route von Station zu Station. Eine der fünf Stationen bietet etwas zum Basteln an, bei einer anderen treffen die Familien auf Hirten am Feuer. Die Pfarrei bittet darum, zwischen 10 und 12 Uhr bei der Pfarrei St. Augustin zu starten. Nach etwa 25 Minuten erreichen die Familien mit der Kirche die Endstation.

Mundart-Gottesdienst mit Volksmusik

Ein besonderer musikalischer Weihnachtsgottesdienst steht in der Marienkirche zur Hirtennacht in Gauerstadt im Landkreis Coburg am 27. Dezember auf dem Programm: Um 18 Uhr beginnt der Mundart-Gottesdienst, der umrahmt wird von Volksmusik.

Mehr Angebote für katholische Weihnachtsgottesdienste in Coburg können hier nachgelesen werden. Alle Angebote für evangelische Weihnachtsgottesdienste sind hier aufgelistet.

Gottesdienst auf Bolzplatz in Bayreuth

Die Gläubigen in Bayreuth können an Heiligabend und an den Feiertagen auf kreative Angebote der Kirchen zählen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Johannis beispielsweise lässt die Kirchtüren geschlossen, feiert aber an Heiligabend sechs Gottesdienste im Freien in den Ortsteilen der Gemeinde. Dazu gehört auch ein Gottesdienst um 17 Uhr, den Pfarrer Christian Aschoff auf dem Bolzplatz in Grunau anbietet. Die Gäste werden um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebeten, aber auch um das Mitbringen von Laternen.

Regionalbischöfin Greiner auf Youtube

Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner ist am 24. Dezember Teil einer digitalen Innovation: Eine Weihnachtssendung auf Youtoube. Sie ist im Stil einer stimmungsvollen Fernsehshow aufgebaut und trägt den Titel "Das Heiligabend-Erlebnis". Die bereits vorab aufgezeichnete Sendung mit Musik, Tanz und Besinnlichem beginnt um 21 Uhr.

In der katholischen Kirche St. Hedwig in Bayreuth wurde die Christmette auf 19.30 Uhr vorverlegt. Anmeldungen sind bis zum 22. Dezember möglich. Das gilt auch für die beiden Kinderkrippenfeiern um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Weitere Termine für evangelische und katholische Weihnachtsgottesdienste in Bayreuth können im Internet abgerufen werden.

Schattenspiele und Schlossterrassen im Landkreis Wunsiedel

In Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel wird der Marktplatz am Nachmittag des Heiligabends zur Kulisse für den Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde. Für Fahrzeuge bleibt der Kreisverkehr gesperrt, wenn um 15 Uhr der Familiengottesdienst beginnt. Um 17 Uhr schließt sich die Christvesper an. Die Christmette fällt aus.

Lebende Krippe mit Alpakas aus dem Archedorf

Noch schöner ist der Rahmen für einen Open Air-Gottesdienst in Bad Alexandersbad im Landkreis Wunsiedel. Hier feiert die evangelisch-lutherische Gemeinde ihren Festgottesdienst auf den Schlossterrassen der Kurstadt. Los geht es um 16 Uhr. Ein besonderes Highlight ist die sogenannte lebende Krippe mit Alpakas aus dem benachbarten Archedorf Kleinwendern. Ältere Besucher können im Haus des Gastes Platz nehmen, wohin der Gottesdienst live übertragen wird. Eine Anmeldung ist bis zum 23. Dezember möglich.

In der Pfarrkirche Zu den Zwölf Aposteln in Wunsiedel muss auch in diesem Jahr nicht auf ein Krippenspiel verzichtet werden. Allerdings wird es von den Ministranten zum Schattenspiel umfunktioniert. Es kommt bei zwei nachmittäglichen Gottesdiensten zur Aufführung: um 16 Uhr und um 17 Uhr. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro entgegen. Das gilt auch für die Christmette, die auf 19.30 Uhr vorverlegt wird.

Gottesdienste an der frischen Luft in Rehau

Die evangelische Kirchengemeinde Rehau im Landkreis Hof hat sich dafür entschieden, an Heiligabend mit möglichst vielen Menschen und unter freiem Himmel mehrere Weihnachtsgottesdienste zu feiern. Auf dem Maxplatz beginnt um 15.30 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel. Um 17 Uhr folgt am selben Ort eine ökumenische Christvesper. Auch am Siedlerplatz in der Siedlung beginnt um 17 Uhr eine Christvesper, in Ziegelhütte geht es bereits um 16 Uhr los. Der Treffpunkt ist hier das bekannte Milchhäusle.

Mit der App auf weihnachtliche Schnitzeljagd

Den Jugendlichen in Rehau macht die evangelische Gemeinde ein ungewöhnliches Angebot: Sie können sich mithilfe der App "Actionbound" auf eine weihnachtliche Spurensuche in ihrer Stadt begeben. Das funktioniert wie eine digitale Schnitzeljagd und lotst die Teilnehmer von Station zu Station, wobei sie immer wieder Aufgaben lösen müssen. Der perfekte Zeitvertreib für die Tage zwischen den Jahren.

Weihnachten im Biergarten und auf Dorfplätzen in Hof

Das größte Gotteshaus in Oberfranken, die Hofer Michaeliskirche, überträgt am Heiligabend die Christvesper ab 16 Uhr live im Internet. Dieses Angebot gilt vor allem für die Menschen, die sonst keine Gottesdienste besuchen können. Ein persönlicher Besuch der Christvesper ist nur mit Einlasskarte möglich. Diese kann am Samstag oder Sonntag nach dem Gottesdienst in der Pfarrei abgeholt werden. Auch um 17.30 und 19 Uhr wird in der Michaeliskirche die Christvesper gefeiert. Anmeldungen sind auch hier nötig.

Die Pfarrei Töpen veranstaltet am Heiligabend mehrere Ortsweihnachten. Auf dem Töpener Dorfplatz beginnt die halbstündige Andacht um 17.30 Uhr. Bereits um 15.30 Uhr beginnt die Andacht vor der Kirche in Isar, und um 16.30 Uhr in Münchenreuth, in der Ortsmitte vor der Kirche.

Christvesper im Biergarten in Hof

Die Hofer Hospitalkirche hat sich mit einem Biergarten sicherlich einen der ungewöhnlichsten Orte für ihre Christvesper um 16 Uhr ausgesucht: den Biergarten Meinels Bas. Anmeldungen nimmt das Pfarramt bis zum 22. Dezember entgegen.