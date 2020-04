Biergarten bleibt zu: Brauerei bietet "Felsenkeller to go" an

Der Biergarten, in Franken "Bierkeller" genannt, ist dicht – frisch gezapftes Bier gibt es bei der Brauerei "Löwenbräu" in Adelsdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt) aber trotzdem. Egal, ob in der Milchkanne, Karaffe oder gar im Eimer, die Kunden können sich das Getränk in ein mitgebrachtes Gefäß abfüllen lassen. Inzwischen bietet die Brauerei auch Ein-Liter-Milchflaschen als Transportgefäß an, getreu dem Motto "frisches Bier statt frischer Milch". Wer will, kann das Kellerbier am Wochenende für zwei Euro pro Liter erwerben.

Kein Bierausschank im Bierkeller

Da das Bier hauptsächlich über die Gastronomie, das Hotel und den Biergarten verkauft werde, habe man noch sehr viel Bier auf Lager, so der Chef der Löwenbräu, Hans-Günther Wirth. Der Hauptumsatz laufe bei schönem Frühlings- und Sommerwetter über den Bierkeller mit 600 Plätzen. Dieser muss wegen der Beschränkungen im Zuge der Coronakrise geschlossen bleiben. "Es ist schon hart für uns in dieser Zeit", sagte Wirth dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage.

"Felsenkeller to go" mit Bier, Obatzda und Bratwürsten

Mit dem Angebot der Brauerei könnten Kunden sich aber den "Felsenkeller to go" auch nach Hause holen. Am Wochenende bietet die Brauerei neben Kellerbier auch typisch fränkische Speisen zum Mitnehmen an, etwa Obatzda oder Bratwurst aus eigener Herstellung. An den Sonntagen gibt es zudem Schweine- oder Krustenbraten. Speisen werden in Einmalverpackungen ausgegeben.