Biergarten auf Bambergs Brücke: Gastronomen können sich bewerben

Es klingt nach einem gewagten Experiment: Während Radfahrer und Fußgänger nach wie vor die Untere Brücke in Bamberg überfahren können, soll gleichzeitig eine Art Biergarten auf der sechs Meter breiten Brücke entstehen – in Bamberg soll dieser Versuch nun umgesetzt werden. Bis heute Mittag können sich Bamberger Gastronomen dafür um die Bewirtschaftung der Unteren Brücke bewerben.

Bamberger Gastronomie kann Untere Brücke bewirtschaften

Wie die Stadt auf BR-Anfrage mitgeteilt hat, kann sich jeder Gastronom bewerben, der neben der Gastronomie auch einen Sicherheitsdienst in sein Konzept mit einbezieht. Die Stadt hat deshalb alle Gastronomen in Bamberg angeschrieben. Das Bewirtschaftungskonzept darf nur eine Bewirtung an den Tischen vorsehen, Selbstbedingung ist auf der Unteren Brücke ausgeschlossen. Außerdem ist die Bewirtung nur temporär bis maximal Ende Oktober möglich, teilt die Stadt mit.

Ursprüngliche Pläne der Stadt wurden überarbeitet

Da es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Problemen auf der Unteren Brücke kam, weil dort nachts viele Menschen Alkohol trinken, will die Stadt durch zusätzliche Gastronomie die Menschenansammlungen entzerren. Ursprünglich hatte der Stadtrat eine Beschluss gefasst, wonach auf beiden Seiten entlang der Brücke Restauranttische stehen sollen. Allerdings äußerten Sicherheitsbehörden bei so einem beidseitigen gastronomischen Angebot Bedenken.

Nun wolle man eine einseitige gastronomische Nutzungsmöglichkeit der Brücke, weil der Durchgangsverkehr offenbleiben müsse, heißt es von der Stadtspitze. Bereits morgen sollen die Ergebnisse dem Stadtrat präsentiert werden.