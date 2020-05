Biergärten: Wirte in Augsburg bereiten Öffnung vor

Der Biergarten von Oliver Hüttenmüller, die "Kulperhütte", liegt in Augsburg direkt an der Wertach. Viele Stammgäste warten schon darauf, hier wieder gemütlich am Biertisch zu sitzen. Doch Wirt Oliver Hüttenmüller hat eine Entscheidung gefällt: Er wird am Montag den Biergartenbetrieb noch nicht öffnen.

Zu hohe Auflagen für den Biergarten-Wirt

Mit den aktuellen Auflagen sei ein Betrieb für ihn aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Lokals nicht realisierbar. Die Vorschriften-Liste der Staatsregierung für die Wirte ist lang. Die Betreiber müssen dafür sorgen, dass pro Tisch eineinhalb Meter Abstand herrscht. Sie sollen Gäste vom Eingang an den Tisch begleiten, darauf achten, dass sich die Leute nicht zu nah nebeneinander setzen, einen Mund-Nasenschutz tragen und sie sollen bei Besuchern, die nicht reserviert haben, Namen, Telefonnummer und die Dauer des Aufenthalts notieren.

Nur Essen To Go statt Biergarten-Idylle

Das ist zu viel für Oliver Hüttenmüller. Er wird deshalb an seiner Kulperhütte zunächst weiterhin auf reinen To-Go-Betrieb setzen.

Brauerei will Biergarten öffnen

Sein Kollege, Brauereichef Sebastian Priller, will seinen Riegele- Biergarten nahe des Augsburger Bahnhofs am Montag (18.5.) dagegen öffnen. Das Areal ist weitläufig und arrondiert, hier ließen sich die Regeln besser umsetzen, sagt Priller.

Vorbereitungen für Biergarten-Öffnungen laufen

Derzeit laufen die Vorbereitungen, damit alle Abstands- und Hygieneregeln erfüllt werden können. Tischabstände werden ausgemessen und Laufwege markiert. Allerdings, so sagt Priller, seien die Auflagen extrem hoch, die Umsetzbarkeit bei vielen Lokalen daher nicht gegeben.

Öffnung trotz der vielen Corona-Regeln

Auch für ihn sei die geplante Öffnung daher eine Gratwanderung: "Da sind noch so viele Fragezeichen. Rein wirtschaftlich dürften wir nicht aufmachen, aber wir machen es, weil wir gesagt haben, als Zeichen der Hoffnung". Er freue sich auf die Gäste, hoffe aber auch auf deren Verständnis: "Es wird ruckeln", sagt Sebastian Priller zur kommenden Woche.