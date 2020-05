vor 15 Minuten Artikel mit Bildergalerie

Biergärten öffnen - In Passau war die Sehnsucht groß

Die nächste Corona-Lockerung ist da: Die Biergärten haben wieder offen. Die Sehnsucht vieler Besucher war wohl groß, denn schon um 11 Uhr standen die ersten am Hacklberger Biergarten in Passau an. Nach etwa einer Stunde waren rund 50 Leute da.