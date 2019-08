Bierbrauer fordern höheres Pfand und Steuer auf Einwegflaschen

Kleine Brauereien müssen eigene Flaschen zurückkaufen

Am Beispiel seiner eigenen Brauerei lässt sich erkennen, wie große das Problem bei den Privaten Brauereien ist. Der Anteil an Fremdflaschen in seinem Pool liegt bei über 40 Prozent. Das heißt, von allen Flaschen, die zurückkommen in seinen Kästen, sind 40 Prozent nicht von seiner Brauerei, sondern gehören anderen Kollegen. Wären es Einheitsflaschen, dann wäre alles kein Problem. Jetzt müssen seine Mitarbeiter aber alle zurückgegeben Flaschen kontrollieren. Flaschen, die nicht für seine Abfüllanlage geeignet sind müssen zum Flaschentauscher gefahren werden.

"Der Flaschentauscher tauscht die fremden Flaschen gegen unsere Flaschen. Wir müssen unsere Flaschen zum Kaufpreis zurückkaufen, obwohl wir eine Fremdflasche abgeben. Dann fahren wir mit unseren Flaschen wieder zurück.“ Georg Rittmayer, Präsident der Privaten Brauereien Bayern

90.000 Euro Flaschentauschbudget in einem Jahr

Ein regelrechter Unfug sei das, so der Präsident der Privaten Brauereien Bayern. Eine fremde Flasche wird zu mir gefahren, ich muss die austauschen und fahre dafür in die Mitte Deutschlands, damit sie wieder getauscht wird und dann fahre ich mit einer Flasche von mir wieder zu mir in die Brauerei", schimpft Rittmayer. Das sei alles andere als ökologisch. In Zahlen heißt das für seine Brauerei: Für das Flaschentauschen ist ein Jahresbudget von bis zu 90.000 Euro fällig.

Pfand rauf – Bierflasche kommt zurück

Acht Cent für die Mehrwegflasche als Pfand verleitet viele dazu, lieber die Flasche in den Müll zu schmeißen, als wieder mit nach Hause zu nehmen und das nächste Mal abzugeben. Ein kleiner Verlust für den Biertrinker, der zu einem riesen Verlust für die Brauer geworden ist. Denn in der Herstellung kostet die Flasche für die Brauer 20 Cent. Kommt das Leergut nicht zurück, so macht der Brauer Miese.

Die Bequemlichkeit der Verbraucher sei groß. Was gesammelt wird, sind die Einwegflaschen, denn da ist das Pfand schon heute dreimal so hoch wie auf Mehrwegflaschen. Rittmayer verlangt deshalb die Erhöhung des Pfands auf Mehrwegflaschen. Damit käme das Leergut wieder zurück und landeten nicht am Strand vom Baggersee, in den Fußballstadien oder irgendwo im Müll.

Mehrweg contra Einweg

Was vom Verbraucher wieder leer abgegeben wird, ist die Einwegflasche, denn bei ihr liegt das Pfand deutlich höher. Da rentiert es sich für viele, dann doch den Weg zum nächsten Händler zu nehmen und das Pfand einzulösen. "Das Prinzip Mehrweg vor Einweg wird hier ad absurdum geführt", so Rittmayer. Der leere Kasten kostet in der Anschaffung für Brauereien 9 Euro, Pfand wird jedoch nur in Höhe von 1,50 bis zu 3,10 Euro erhoben. Auch hier ein großer Verlust, wenn die Kästen nicht wiederkommen, weil sie bei einem Händler zurückgegeben wurden, der die Brauerei nicht im Sortiment hat und den Kasten dann vernichtet. Die Produktionszeit für neue Kästen ist lang. Bis zu eineinhalb Jahre wartet auch Rittmayer auf neue Bierkästen für seine Brauerei. Der Flaschenmarkt ist fest in den Händen von zwei Unternehmen, so Rittmayer. Es gäbe noch zwei Glashütten und die hätten Lieferzeiten von bis zu einem Jahr.