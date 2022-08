Bier und Bratwurst online – FCN setzt auf Vorbestellungen

Ab sofort können Club-Fans bereits bei der Anreise Essen und Getränke im Stadion per App vorbestellen. Die Fans sollen die Zeit in der S-Bahn, bei der Anreise oder während des Anstehens am Einlass sinnvoll nutzen, um ein möglichst entspanntes Stadionerlebnis zu haben, so der FCN.

Abholung mit QR-Code

Bei der Online-Bestellung müssen Clubfans ihre E-Mail-Adresse angeben und ihren Block im Stadion nennen. Dann können sie Essen und Getränke bestellen und vorab bezahlen. Die Bestellungen müssen dann an entsprechenden Ausgabestellen abgeholt werden, deren Kiosk-Nummer die Kunden mit Abschluss der Bestellung erhalten. Ebenso wie einen persönlichen QR-Code, der dann bei Abholung gescannt werden muss.

Bestellung während des Spiels möglich

Allerdings sind die Zahlungsmöglichkeiten für das Preordering derzeit noch begrenzt. So ist zum Start die Bezahlung nur per Kreditkarte (Mastercard und VISA) und giropay möglich. Andere Bezahlarten wie beispielsweise Paypal sollen in naher Zukunft folgen. Den Bestellservice bietet der Club übrigens nicht nur vor, sondern auch während des Spiels an. Damit soll unter anderem vermieden werden, dass Zuschauer bereits fünf Minuten vor der Halbzeit ihren Platz verlassen, um einen guten Platz in der Bierschlange zu ergattern.

Erster Test beim Heimspiel gegen den HSV

Derzeit umfasst das sogenannte Preordering-Angebot die zehn am häufigsten gekauften Artikel im Stadion. In den kommenden Monaten solle die Auswahl aber stetig wachsen, heißt es. Ob das System aufgeht und die Wartezeiten durch den neuen Preordering-Service tatsächlich geringer ausfallen, wird sich bereits beim Heimspiel am Samstagabend gegen den Hamburger SV herausstellen, zu dem der FCN rund 34.000 Zuschauer erwartet.