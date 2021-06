Bienenvolk auf Regensburger Neupfarrplatz

An einem Blumenkübel auf dem Neupfarrplatz mitten in der Regensburger Altstadt ist am Nachmittag ein Bienenvolk entdeckt worden.

Bienenschwarm ist möglicherweise entkommen

Eine alarmierte Imkerin sammelte die Bienen inzwischen mit Hilfe einer Plastikbox ein. Nachdem sie die Bienenkönigin gefunden und dort untergebracht hatte, folgte das Bienenvolk. Der Imkerin zufolge kommt so etwas in diesen Monaten öfter vor: Möglicherweise sind die Bienen einem unachtsamen Imker entkommen und dann zufällig auf dem Neupfarrplatz gelandet.