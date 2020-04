Bienenvölker vergiftet - Polizei bittet um Hinweise

Neun von 15 Bienenvölkern eines Imkers in der Oberpfalz sind vergiftet worden. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2.700 Euro.

Bienen werden untersucht

Den Angaben zufolge waren die toten Bienen vom Imker selbst in den vergangenen beiden Wochen in ihren Bienenstöcken an einem Waldrand bei Blaibach im Landkreis Cham aufgefunden worden. "Die haben also keinen Nachbarn gestört", so ein Polizeisprecher.

Der Imker schließt eine Bienenkrankheit als Ursache aus. Einige der toten Insekten sind jetzt für eine Untersuchung an einen Sachverständigen geschickt worden.

Polizei sucht nach Motiv für Vergiftung

Wer die Bienen aus welchem Grund vergiftet habe, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise eventueller Zeugen.