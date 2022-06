Bienen von Varroamilbe befallen: Hof erlässt Allgemeinverfügung

Die Stadt Hof hat eine Allgemeinverfügung zum Schutz ihrer Bienenvölker erlassen. Wie die oberfränkische Stadt mitteilt, seien sämtliche Bienenvölker im Stadtgebiet mit der Varroamilbe befallen.

Allgemeinverfügung: Imker müssen Bienenvölker behandeln

Demnach müssen nun alle dort gehaltenen Bienenvölker von den Bienenhaltern, den Imkern, im zweiten Halbjahr gegen die Varroamilbe behandelt werden. Die Allgemeinverfügung tritt am Freitag, 1. Juli 2022, in Kraft. Die Milben sorgen für Gewichtsverluste von Larven, übertragen schädigende Viren und können so zu einem größeren Bienensterben führen.

Erst kürzlich Brutkrankheit festgestellt