Bienen erschweren Rettung: Mann stirbt bei Unfall in Stockheim

Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der B85 im Landkreis Kornach ums Leben gekommen. Sein Auto überschlug sich und landete auf einem Bienenstock.

Fahrer gerät in Gegenverkehr und lenkt gegen: Auto überschlägt sich

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in Stockheim von der Fahrbahn abgekommen, als er wohl ohne Fremdeinwirkung erst nach links in den Gegenverkehr schließlich rechts von der Fahrbahn abkam.

Auto landet auf einem Bienenstock

Dort überschlug sich das Auto, geriet über einen Zaun in ein angrenzendes Grundstückes und landete auf einem Bienenstock. Die aufgeschreckten Bienen erschwerten die Bergung des Mannes. Trotz umgehender Reanimationsversuche starb der 21-Jährige noch an der Unfallstelle.

Stockheim: Polizei stellt Unfallwagen sicher

Notfallseelsorger betreuten die Eltern des Mannes, die zwischenzeitlich an den Unglücksort gekommen waren. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Coburg unterstütze ein Sachverständiger die Polizisten bei der Unfallaufnahme und Klärung der Unfallursache. Die Polizei stellte das Fahrzeug im Auftrag der Staatsanwaltschaft sicher. Die B85 musste für die Bergung des Autos zeitweise gesperrt werden.