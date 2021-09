Bienen-Bürgerinitiative auch in Europa – Bauernverband skeptisch

Der Bayerische Bauernverband (BBV) reagiert skeptisch auf den offenbar bevorstehenden Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten". "Das Anliegen, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen, teilen wir", so BBV-Sprecher Markus Drexler zum Bayerischen Rundfunk. Das konkret in der Bürgerinitiative formulierte Ziel, bis 2035 völlig auf synthetische Pestizide zu verzichten, sei jedoch unrealistisch: "Weil man hier ein fixes Ausstiegsdatum aus dem gesamten Pflanzenschutz fordert, ohne Antworten zu geben, wie es denn zukünftig funktionieren soll." Reduzieren von Pflanzenschutzmitteln sei möglich, aber für den völligen Verzicht auf Agrochemie gebe es bisher noch keine Lösungen. Es gehe schließlich auch um den Ertrag und damit die Welternährung.

Bayern nach dem Volksbegehren findet der Bauernverband jetzt vorbildlich

Die Situation der bayerischen Landwirtschaft bewertet der Bauernverbands-Sprecher gut zwei Jahre nach dem damals vom BBV heftig bekämpften Volksbegehren Artenvielfalt als vorbildlich: "In Bayern haben wir die gute Situation, dass auch ausreichend Geld für die Umweltprogramme zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Bauern kriegen tatsächlich Geld für das, was sie tun an Umweltleistungen, an gesellschaftlicher Leistung. Das Problem auf europäischer Ebene ist, dass wir weder in anderen Teilen Deutschlands noch in anderen Teilen Europas diese finanziellen Mittel haben."

Da würden die Bauern dann mit den Zusatzanforderungen alleine gelassen. Den Titel der Europäischen Bürgerinitiative "Bienen und Bauern retten" nennt Drexler irreführend. Den Bauern werde darin keine Perspektive aufgezeigt.

Initiatoren wollen Erfolg des bayerischen Volksbegehrens nach Brüssel tragen

Die Initiatoren der Bürgerinitiative sehen das anders. Veronika Feicht, Referentin für Agrarpolitik am Umweltinstitut München, betont im BR-Interview: "Wir wollen die Bäuerinnen und Bauern nicht auf der Strecke lassen, und fordern deswegen auch Maßnahmen, um sie zu unterstützen." Ziel sei eine Reform der EU-Agrarpolitik, die Geld von Großbetrieben zu kleinen und nachhaltig wirtschaftenden Bauernhöfen umleitet: "Es war unsere Idee, quasi den Erfolg des bayrischen Volksbegehrens nach Brüssel zu tragen, weil Landwirtschaftspolitik wird in Brüssel gemacht, auf EU-Ebene."

Wenn die Bürgerinitiative die Hürde von über einer Million Unterschriften aus sieben EU-Ländern nimmt, müssen sich die Europäische Kommission und das EU-Parlament mit den Forderungen befassen.