Bienen, Beeren, Wildnis: Plakette für vogelfreundliche Gärten

Startschuss für das Projekt des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) ist am Montag in Wiesenthau im Landkreis Forchheim. Der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist Schirmherr der Aktion und besichtigt den ersten Garten der Saison. Im vergangenen Jahr haben mehr als 100 Gärten in ganz Bayern die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten" erhalten.

Mehr als 800 Gärten haben sich beworben

Mehr als 800 Gärten haben sich in diesem Jahr bereits um die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten" beworben. Die Bewertung der Gärten erfolgt durch ein ehrenamtliches Team der LBV-Gartenjury nach einem festgelegten Kriterienkatalog. Die Plakette wird gemeinsam vom LBV und dem Landesamt für Umwelt (LfU) verliehen und soll eine Wertschätzung für besonders vogelfreundliche und artenreiche Gärten sein. Laut LBV soll mit der Auszeichnung "ein Umdenken in Gang gesetzt und die Akzeptanz für etwas mehr Wildnis vor der eigenen Haustür erhöht werden."

Umdenken für mehr Wildnis im Garten

Vögel gelten als Indikatoren für den Zustand von Lebensräumen, wie Oliver Thaßler vom LBV erläutert. Das heißt: Wo es Vögel gibt, muss es auch viele andere Pflanzen und Insekten geben. Die Menschen sollten ermutigt werden, ihre Gärten entsprechend zu gestalten und mehr "Unordnung" zuzulassen.

In einem vogelfreundlichen Garten wachsen zum Beispiel heimische Blühpflanzen und Beerenhölzer. Schotterflächen sind tabu, der Laubsauger wird nicht benutzt. Weitere Kriterien sind Nistmöglichkeiten und -material für Vögel und eine "wilde Ecke" im Garten, in der die Natur sich selbst überlassen ist und zum Beispiel Brennnessel n wachsen dürfen. Ein vogelfreundlicher Garten leiste so einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz für Vögel, aber auch für Insekten.

Bewerben können sich Gartenbesitzer für die Auszeichnung unter www.vogelfreundlichergarten.de.