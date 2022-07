Biene im Führerhaus: Lkw kommt von A73 ab und landet im Wald

In Oberfranken häufen sich derzeit folgenschwere Unfälle mit Lastwagen: Nachdem im Landkreis Kulmbach zunächst ein Lkw in ein Maisfeld gerast war und ein Sattelzug hunderte Bierkisten verloren hatte, landete ein Fahrzeug auf der A73 bei Bamberg im Wald.

Lkw-Fahrer wird leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 66-Jährige am Dienstagvormittag wegen einer in der Fahrerkabine umherfliegenden Biene die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Der Lkw durchbrach einen Wildschutzzaun, umfuhr drei Bäume und kam im Wald zum Stehen. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Die Bergung des Fahrzeugs dauert an. Der Verkehr auf der A73 ist inzwischen nicht mehr beeinträchtig.