Bieberbach: Größter Osterbrunnen der Welt wieder geschmückt

Ab Samstag ist nach zweijähriger Corona-Pause der Osterbrunnen in Bieberbach geschmückt. Er gilt als größter Osterbrunnen der Welt. Wie der Heimatverein mitteilt, wurde der Brunnen in den vergangenen Tagen von Ehrenamtlichen mit Tausenden von bemalten Eierschalen dekoriert.

Osterbrunnen Bieberbach im Guinnessbuch der Rekorde

Die Ostereier sind schon seit Januar vom Heimatverein bemalt worden. In diesem Jahr sind es rund 7000 Eier, mit denen die Gestecke rund um den Brunnen geschmückt wurden. Am Freitag wurde nun das Wasser in den Brunnen eingelassen.

Seit 2002 ist der Osterbrunnen von Bieberbach im Guinnessbuch der Rekorde, damals wurde der Brunnen mit rund 12.000 Eiern dekoriert. In diesem Jahr sind es "nur" 7.000 bemalte Eierschalen, sagt Barbara Pickelmann vom Bieberbacher Heimatverein.

Ostermarkt in Bieberbach

Sie schmückt den Brunnen mit vielen anderen Ehrenamtlichen aus dem Verein schon seit 1981. Damals wurde der alte Brauch, die Brunnen in der Fränkischen Schweiz zu schmücken, in dem kleinen Ort wieder aufgenommen. Die Osterbrunnen weisen auf die Bedeutung des Wassers in diesen wasserarmen Regionen des Fränkischen Jura hin.

In der Region gibt es in zahlreichen Ortschaften geschmückte Brunnen. In Bieberbach findet am Samstag ab 10.00 Uhr am Osterbrunnen auch ein Ostermarkt statt, teilt der Heimatverein mit. Der Brunnen bleibt in diesem Jahr bis zum 1. Mai geschmückt.