Biden stoppt Pläne für Truppenabzug auch aus der Oberpfalz

US-Präsident Joe Biden hat die unter seinem Vorgänger Donald Trump ausgearbeiteten Pläne zum Abzug 12.000 amerikanischer Soldaten aus Deutschland definitiv vorerst gestoppt.

Biden will Ergebnis einer Prüfung abwarten

Bei einer Rede im Außenministerium in Washington machte Biden noch einmal deutlich: Bis zum Abschluss einer gründlichen Überprüfung der weltweiten Stationierung von US-Soldaten werde es keinen Truppenabzug geben. Zuvor hatte bereits der für die US-Streitkräfte in Europa zuständige General Tod Wolters angekündigt, dass die Pläne auf Eis gelegt würden, was unter anderem noch einmal von den Bürgermeistern der Kommunen in der Oberpfalz begrüßt wurde, die von einem Abzug betroffen gewesen wären.

Die US-Armee ist in der Oberpfalz mit rund 13.000 000 Soldaten und deren Angehörigen sowie mehr als 3.000 Arbeitsplätzen ein großer Wirtschaftsfaktor. 4.500 Soldaten sollten Trumps Plänen zufolge aus Vilseck und weitere 1.000 aus Grafenwöhr abziehen.

Transatlantik-Koordinator: "Starkes Signal"

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, hat den vorläufigen Stopp des US-Truppenabzugs aus Deutschland ebenfalls begrüßt. "Das ist ein starkes Signal für Deutschland und die deutsch-amerikanische Freundschaft", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete der dpa. "Es ist auch eine gute Nachricht für die Standorte der US-Streitkräfte in Deutschland - und geostrategisch für die USA sinnvoll."

Allerdings betonte er zugleich, dass die Ankündigung Bidens nicht zwingend bedeute, dass alle US-Soldaten in Deutschland bleiben. "Einen Automatismus wird es nicht geben", sagte er. "Es könnte Truppenbewegungen geben. Aber das wird dann in Abstimmung mit den Verbündeten erfolgen und nicht zu Lasten eines einzelnen Alliierten."

Streit um NATO-Finanzierung als Auslöser

Donald Trump hatte im vergangenen Juni den Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland angekündigt und den Schritt unter anderem mit den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben des NATO-Partners Deutschlands begründet. Eine schnelle Umsetzung der Pläne hatte allerdings schon im Dezember der US-Kongress durchkreuzt - mit einem gegen den Willen des damaligen Präsidenten verabschiedeten Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt.

Mit Material der dpa