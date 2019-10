Bichl: Lkw bleibt unter Brücke hängen

Eine ungewöhnliche Unfallserie ereignete sich im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Ein Lkw blieb zunächst an einer Stromleitung hängen, einige Meter weiter verkeilte er sich dann unter einer Brücke.

Ladekran nicht eingeklappt

Nach Angaben der Feuerwehr Bichl war der Ladekran des Lkws nicht vollständig eingeklappt gewesen. Dadurch zerriss der Laster zunächst die Starkstromleitung am Bahnübergang der B11.

Bahnstrecke gesperrt - es gibt einen Schienenersatzverkehr

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Hermann Spanner, sagte dem BR, die Bahnstrecke nach Kochel sei mindestens bis Freitagfrüh gesperrt. Von Bichl nach Kochel wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

200 Meter später der nächste Unfall

Kurz nach dem Bahnübergang kam es dann zum nächsten Unfall: Der Lkw bleibt unter einer Brücke stecken. Warum der Lkw Übergewicht bekam – und nach hinten auf die Hinterachse kippte, muss jetzt geklärt werden.

So noch nie gesehen

Den Einsatzkräften zeigte sich ein Bild, dass sie so noch nie gesehen haben. Der Laster hängt mit dem Führerhaus unter einer über vier Meter hohen Unterführung fest, die die B472 nach Bad Tölz an dieser Stelle überquert. Warum der Fahrer mit dem Gespann von der ersten Unglücksstelle am Bahnübergang noch 200 Meter weiterfahren konnte, ist unklar. Er erlitt einen Schock.